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«UA: Перший» покажет расследование «Нарадча кімната»

от Telekritika
От Telekritika 536
Главная Новости «UA: Перший» покажет расследование «Нарадча кімната»

Фильм расскажет о ручном управлении ОАСК, а также о принятии решений в интересах топ-чиновников и влиятельных политиков.

18 ноября телеканал «UA: Перший» покажет фильм-расследование журналистов «Слідство. Інфо» «Нарадча кімната». Об этом сообщает пресс-служба «Суспільного».

Журналисты проекта прослушали более 2000 часов записей.

«Мы ожидаем, что после обнародования этих записей, все же будет надлежащая реакция президента, — комментирует продюсер «Слідство. Інфо», одна из соавторов фильма Евгения Моторевская. — Ведь, по закону, только он может инициировать ликвидацию суда и подать соответствующий законопроект в Верховную Раду. Нас поразили масштабы злоупотреблений в ОАСК. Как оказалось, большая часть решений там принимается в ручном режиме при личном контроле председателя суда Павла Вовка. Ни о какой независимости судей даже не идет речь. Там является нормой, когда решения принимаются после соответствующего указания Вовка. И конечно, поражает влияние ОАСК на политическую жизнь страны».

Напомним, «UA: Перший» покажет фильм «Діти Великого голоду».

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«UA: Перший» покажет фильм «Діти Великого голоду»

Фото: «Суспільне»

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