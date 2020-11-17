На телеканале «Киев» новая телеведущая

С 23 ноября Янина начнет вести вечерний выпуск новостей в 21:00 в паре с Еленой Вознесенской вместо Василия Климчука, который переходит на «Київ. Тижневик», а также будет готовить свой авторский проект. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Андреева работала на телеканалах СТБ (вела выпуски новостей), UBR, «Сити», «2+2» (программа «Джедаи»), снялась в сериале «Школа» производства канала «1+1». Также телеведущая недавно снялась в новом проекте «Студии 95 квартал «100 тысяч минут вместе». Кроме того, Андреева ведет собственный блог.

Работать на телеканале «Киев» Янине предложила руководитель «Київ.NewsRoom» Ирина Главацкая.

Напомним, ранее на канале «Киев» стартовало новое реалити-шоу.

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Фото: телеканал «Киев»

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