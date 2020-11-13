СТБ покажет мелодраму «Второй шанс на первую любовь»

18 ноября в 20:15 на СТБ стартует четырехсерийная мелодрама «Второй шанс на первую любовь». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«В этом сериале мы исследуем жизненные ситуации, в которых может оказаться каждый, — объясняет режиссер Владимир Янощук. — Порой обстоятельства бывают сильнее нас и оказывается, что то, чего мы так сильно хотели, вовсе не является нашей целью».

Исполнительница главной роли, актриса Валерия Шкирандо, рассказывает о своей героине: «Ирина только кажется легкой, а на самом деле она бережет то, что у нее есть на данный момент. Работа, мама и сын — три основных кита, на которых держится ее жизнь. Она — чистая, верная, стремящаяся к светлым идеалам. Ира, как и любая женщина, хочет, чтобы ее любили и оберегали — это причина ее поступков».

«Нельзя уверенно сказать, что кто-то из героев этой мелодрамы однозначно хороший или плохой. Все они как один стремятся к счастью, — размышляет актер Виталий Кудрявцев. — История настолько нетривиальная и в то же время узнаваемая, что многие зрители ее запросто смогут примерить на себя. Нечто подобное мы видим сплошь и рядом среди наших близких, знакомых и друзей. В разных ситуациях люди, бывает, проявляются совершенно с неожиданной стороны — с темной или светлой. И в этом, мне кажется, кроется немалая доля будущего успеха телефильма».

В ролях: Валерия Шкирандо, Даша Боцманова, Виталий Кудрявцев, Даня Каменский, Дмитрий Сарансков, Ирина Мельник, Ирина Мак и др.

Режиссер-постановщик — Владимир Янощук; оператор-постановщик — Владимир Иванов; художник-постановщик — Александр Гринько; композитор — Никита Янощук; продюсер — Артем Долежаль.

Напомним, 23 ноября в 20:15 на СТБ состоится премьера 24-серийной авантюрной мелодрамы «Цвет страсти» автора Татьяны Гнедаш.

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Фото: СТБ

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