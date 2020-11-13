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Прямые эфиры «Танців з зірками» на «1+1» пройдут без зрителей

от Telekritika
От Telekritika 223
Главная Новости Прямые эфиры «Танців з зірками» на «1+1» пройдут без зрителей

… в связи с «карантином выходного дня».

С 15 ноября прямые эфиры шоу «Танці з зірками» пройдут без гостей в зале в связи с введением «карантина выходного дня» в Украине. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Деньги за приобретенные билеты будут возвращены официальным партнером по продаже — https://ticketsbox.com/ .

«Все зрители, которые приобрели билеты, получат электронное письмо оператора Ticket Box, а деньги будут возвращены на банковскую карту, с которой производилась покупка», — сообщает телеканал.

За дополнительной информацией по возврату средств можно обратиться в колл-центр оператора по телефонам: +38 044 334 34 10, +38 050 820 10 10, +38 093 820 10 10, +38 098 820 10 10.

Напомним, в четвертьфинале четвертого сезона проекта за победу в шоу соревнуются четыре пары Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Юлия Санина и Дмитрий Жук и Сергей Мельник и Аделина Дели.

По результатам судейского и зрительского голосования еще одна пара уже в это воскресенье покинет шоу.

Напомним, шоу «Танці з зірками» выходит на «1+1» каждое воскресенье в 21:00.

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Фото: «1+1»

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