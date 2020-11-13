Бокс-офис: «Ведьмы» снова показали зубы

Первыми вновь стали «Ведьмы», «Гренландия» по-прежнему пользуется спросом, а «Гарри Поттер и философский камень» триумфально вернулся на большие экраны спустя 19 лет после премьеры. Однако главная новость заключается в другом: на территории Украины до конца ноября (как минимум) вводится карантин выходного дня, тем самым исключая работу кинозалов по субботам и воскресеньям. Существенное падение и без того небольших сборов – неизбежное явление, что нанесет серьезный удар и по дистрибьюторам, и по кинотеатрам. Остается запасаться терпением.

Вернемся непосредственно к бокс-офису. «Ведьмы» с Энн Хэтэуэй потеряли чуть более половины выручки – заработанных 3 028 823 грн ($106 237) оказалось достаточно, чтобы в два раза превзойти ближайшего преследователя, которым оказалась новинка «Мамочка в отрыве». Нидерландская комедия о женщине, пытающейся обрести счастье вопреки всему, заработала 1 439 512 грн ($50 491), однако новый уик-энд обещает стать настоящим испытанием – выходят новинки-конкуренты по жанру и не забываем о локдауне на выходных.

Третьим стал мультфильм европейского производства «Упс! Приключения продолжаются…», который является продолжением проекта «Упс… Ной уплыл!». Сиквел заработал на старте 1 027 108 грн ($36 026), но на второй неделе проката его ждет борьба с другой семейной анимацией – «Академией монстров».

Удивительная стойкость «Гренландии» принесла фильму-катастрофе очередную неплохую сумму – 900 498 грн ($31 585), приблизив к 30-миллионному рубежу итоговых сборов в Украине.

Криминальный триллер «Выбивая долги» за дебютный уик-энд заработал 630 031 грн ($22 099). Новинка с Шайей ЛаБафом, набившим татуировку на всю грудь специально для этой ленты, была разгромлена критиками, поэтому со стойкостью могут возникнуть проблемы.

5 ноября стартовал «Гарри Поттер и философский камень», который демонстрировался исключительно в оригинале и залах IMAX/4DX. Данный факт не помешал достичь поистине впечатляющего результата – 570 918 грн ($20 025), и это всего лишь на 14 копиях! Отметим, что каждую последующую неделю будут поочередно выходить и другие части франшизы.

Лишь на седьмой строчке разместилась еще одна новинка – драма «Атлантида», которую Украина отправила на «Оскар». Такой старт следует оценивать положительно, ведь картина – не для массового зрителя, а заработанных 531 433 грн ($18 640) хватило, чтобы обойти хоррор «С днем смерти» (518 693 грн, или $18 193) и комедию «Дедушка легкого поведения» (513 050 грн, или $17 995).

«Колдовство: новый ритуал» отправился в дьявольское пике – с 2-й строчки на 10-ю, причем падение составило 66,66%… Что же, мы достаточно смелые, чтобы публиковать такие цифры в пятницу, 13-го, поэтому зафиксируем сборы фэнтезийного хоррора: 497 201 грн ($17 440).

За пределами топ-10 оказался очередной перевыпуск – семейная лента «Приключения Паддингтона 2» заработала 341 980 грн ($11 995), уступив результату первой части неделей ранее (напомним: 421 701 грн, или $14 849).

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Фото: «Телекритика»

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