«Ланет» возобновляет ретрансляцию «Футбол 1/2/3»

Провайдер интернет-связи и телевидения «Сеть Ланет» начинает ретрансляцию телеканалов «Футбол 1/2/3» для абонентов кабельного ТВ и IPTV. Об этом сообщается в релизе компании.
«После очередного раунда переговоров провайдер «Сеть Ланет» и «Медиа Группа Украина» достигли согласия относительно возобновления сотрудничества с целью доступа абонентов к лучшему футбольному контенту», – сказано в релизе.
С 13 ноября телеканалы «Футбол 1/2/3» доступны всем абонентам сети.
14 ноября в 21:35 на телеканале «Футбол 1» состоится прямая трансляция матча Лиги Наций УЕФА «Украина – Германия», а 17 ноября в 21:45 в прямом эфире будет транслироваться матч Лиги Наций «Украина – Швейцария».
Напомним, ранее телеканалы «Футбол 1/2/3» опубликовали программу прямых трансляций.
Читайте также:
Телеканал УНИАН покажет матчи 9 тура Чемпионата Украины по футболу
Вынесен приговор за распространение телеканалов «Футбол 1/2»
«Футбол 1/2/3» запустили «Великий Футбол» в отдельном YouTube-канале
Фото: МГУ
Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!