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«Ланет» возобновляет ретрансляцию «Футбол 1/2/3»

от Telekritika
От Telekritika 497
Главная Новости «Ланет» возобновляет ретрансляцию «Футбол 1/2/3»

Сеть «Ланет» и «Медиа Группа Украина» восстановили сотрудничество.

Провайдер интернет-связи и телевидения «Сеть Ланет» начинает ретрансляцию телеканалов «Футбол 1/2/3» для абонентов кабельного ТВ и IPTV. Об этом сообщается в релизе компании.

«После очередного раунда переговоров провайдер «Сеть Ланет» и «Медиа Группа Украина» достигли согласия относительно возобновления сотрудничества с целью доступа абонентов к лучшему футбольному контенту», – сказано в релизе.

С 13 ноября телеканалы «Футбол 1/2/3» доступны всем абонентам сети.

14 ноября в 21:35 на телеканале «Футбол 1» состоится прямая трансляция матча Лиги Наций УЕФА «Украина – Германия», а 17 ноября в 21:45 в прямом эфире будет транслироваться матч Лиги Наций «Украина – Швейцария».

Напомним, ранее телеканалы «Футбол 1/2/3» опубликовали программу прямых трансляций.

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Фото: МГУ

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