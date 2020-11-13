Журналистам Bihus.Info арестовали счета

Суд арестовал счета 24 канала, ведущему Денису Бигусу и журналистке Лесе Ивановой по иску экс-первого зампредседателем Службы внешней разведки Сергея Семочко. Об этом сообшается на сайте Bihus.Info.

Отмечается, что судья Голосеевского районного суда Киева Юрий Мазур объявил решение 10 сентября, а полный текст от суда журналистка Леся Иванова получила 16 октября, после чего была подана апелляция.

«Судья решил не ждать не только апелляции, а также знакомства ответчика с решением суда, чем грубо нарушил права ответчиков. На основе письма суда частный исполнитель, также не дожидаясь апелляции, арестовал счета — 24 канала, ведущему программы Денису Бигусу и журналистке Леси Ивановой», — сообщается на сайте.

Ранее суд удовлетворил иск Семочко к журналистам Bihus.Info и обязал их опровергнуть информацию о российском гражданстве и многочисленном имуществе родственников экс-разведчика.

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Фото: unsplash

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