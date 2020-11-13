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В Киеве разоблачили деятельность интернет-агитатора — СБУ

от Telekritika
От Telekritika 420
Главная Новости В Киеве разоблачили деятельность интернет-агитатора — СБУ

Оперативники сообщают, что он пропагандировал в соцсетях тоталитарные режимы.

В Киеве киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали деятельность интернет-агитатора, который по заданию из РФ пропагандировал тоталитарные режимы. Об этом сообщает СБУ.

Сказано, что киевлянин размещал в запрещенной российской соцсети «провокационные материалы». Накануне местных выборов с одних аккаунтов он пропагандировал коммунистическую идеологию, с других, якобы от имени украинских правых, — нацистскую. По замыслу «заказчиков», это должно было обострить общественную ситуацию в стране во время избирательного процесса.

В СБУ также зафиксировали, что мужчина активно комментировал в выгодном для кураторов ключе резонансное решение Конституционного Суда Украины. В настоящее время проверяется версия о его сотрудничестве со спецслужбами РФ.

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Фото: СБУ

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