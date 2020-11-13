В Киеве разоблачили деятельность интернет-агитатора — СБУ

В Киеве киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали деятельность интернет-агитатора, который по заданию из РФ пропагандировал тоталитарные режимы. Об этом сообщает СБУ.
Сказано, что киевлянин размещал в запрещенной российской соцсети «провокационные материалы». Накануне местных выборов с одних аккаунтов он пропагандировал коммунистическую идеологию, с других, якобы от имени украинских правых, — нацистскую. По замыслу «заказчиков», это должно было обострить общественную ситуацию в стране во время избирательного процесса.
В СБУ также зафиксировали, что мужчина активно комментировал в выгодном для кураторов ключе резонансное решение Конституционного Суда Украины. В настоящее время проверяется версия о его сотрудничестве со спецслужбами РФ.
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Фото: СБУ