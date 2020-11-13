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Megogo будет предлагать участвовать в благотворительности

от Telekritika
От Telekritika 298
Главная Диджитал Megogo будет предлагать участвовать в благотворительности

Пользователи смогут выбрать, кому направить их благотворительный взнос.

Megogo добавил новый функционал для своих пользователей — возможность участвовать в благотворительных проектах. Для этого медиасервис запустил специальную подписку «Максимальная + Благотворительность», дополнительные средства из которой будут перечисляться в благотворительный фонд. Об этом сообщает пресс-служба Megogo.

При приобретении подписки «Максимальная + Благотворительность» потребителю предложат сделать благотворительный взнос в размере 50 дополнительных гривен. Направление благотворительности пользователь сможет выбирать самостоятельно. Полная стоимость подписки с учетом предложенного опционала составит 247 грн.

«Мы решили создать новую функциональную возможность для нашего пользователя и предложить ему сделать доброе дело просто в один клик. Со своей стороны мы ведем переговоры с благотворительными фондами, которые имеют безупречную репутацию, открыто и честно работают на стороне хороших проектов. Кроме того, пользователь будет получать полную отчетность, и благодаря прозрачной статистике, сможет следить за реализацией доброго дела, к которому он присоединился», — комментирует Фёдор Дроздовский, управляющий партнер Megogo.

Сейчас медиасервис начал сотрудничество с благотворительным фондом «Благомай», который помогает детям из детских домов. Команда инициативы сейчас привлекает еще несколько благотворительных фондов, проверяя действенность и прозрачность их деятельности. С увеличением предложенных пользователю фондов можно будет собственноручно выбрать, куда будут перечислены средства от благотворительной части новой подписки.

Напомним, недавно Megogo создал новый формат для прослушивания аудиокниг.

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Фото: Megogo

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