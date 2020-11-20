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Сообщение о минировании «UA: Николаев» сорвало дебаты

от Telekritika
От Telekritika 421
Главная Новости Сообщение о минировании «UA: Николаев» сорвало дебаты

«Суспільне» перенесло дебаты кандидатов в мэры Николаева на 20 ноября.

19 ноября из-за анонимного сообщения о минировании здания николаевского филиала «Суспільного» задержался прямой эфир телепроекта «Избирательный округ. Дебаты». Об этом сообщает пресс-служба общественного вещателя. В дебатах должны были принять участие кандидаты на пост городского головы Александр Сенкевич и Владислав Чайка.

В итоге команда «UA: Николаев» приняла решение перенести эфир на 20 ноября, дебаты начнутся в 19:20.

Напомним, накануне выборов «Суспільне» запустило мультимедийный марафон «Местные».

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Фото: «Суспільне»

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