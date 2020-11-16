Киберполиция изъяла серверы у жителя Кировоградской области

Сотрудники киберполиции в Кировоградской области совместно со следователями Кропивницкого отдела полиции прекратили противоправную деятельность местного жителя, который незаконно ретранслировал общенациональные телеканалы. Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции.

Полицейские установили, что 37-летний житель Кропивницкого создал и администрировал вебсайт, на котором предоставлял пользователям доступ к просмотру телеканалов. Подписка на такие услуги стоила 28 грн в месяц, аудитория зрителей насчитывала более 1 млн человек.

Незаконная ретрансляция привела к нарушению авторских прав крупнейших медиахолдингов Украины. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба составляет более 7 млн грн.

В офисе и по месту жительства фигуранта правоохранители провели обыски. В результате изъяли 51 сервер, компьютерную технику, мобильные телефоны, маршрутизаторы, жесткие диски, флэш-накопители и документацию. Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение экспертиз.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Киевской области прошли обыски в доме 26-летнего мужчины, который создал и администрировал веб-ресурс, где организовал доступ к онлайн-просмотру украинских и иностранных телеканалов.

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Фото: Киберполиция

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