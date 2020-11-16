«Ранок на Суспільному» представил нового ведущего

Виктор Дяченко четыре года работал ведущим утренней программы на телеканале «Николаев», который впоследствии стал филиалом «Суспільного» — «UA: Николаев». К команде программы «Ранок на Суспільному» он присоединился сначала в качестве ведущего авторской рубрики о фактчекинге. Об этом сообщает пресс-служба «Суспільного».

«Всегда получал удовольствие именно от утреннего формата. Ведь ты первый, с кем просыпаются люди. Мы все знаем, что утренние шоу – это программы фонового просмотра. Это когда зрители готовят завтрак, чистят зубы, но на фоне с ними ты – рассказываешь, информируешь, настраиваешь на положительный день, это вдохновляет. Мы делаем утро максимально полезным и информативным. Но о шутках и улыбках тоже не забываю, ведь это начало дня», — сказал новый ведущий.

В программе Виктор продолжит готовить рубрику о фактчекинге, а также он не прекращает путешествия по интересным местам Киева, рассказывая о них зрителям.

Напомним, 9 ноября журналист и ведущий Евгений Агарков начал работу в эфире утренних и дневных выпусков «Новостей» на общественном телеканале «UA: Перший».

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Фото: «Суспільне»

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