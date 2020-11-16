Главная Новости «Ранок на Суспільному» представил нового ведущего
«Ранок на Суспільному» представил нового ведущего
НовостиТВ

«Ранок на Суспільному» представил нового ведущего

от Telekritika
Telekritika 670

Им стал Виктор Дяченко.

Виктор Дяченко четыре года работал ведущим утренней программы на телеканале «Николаев», который впоследствии стал филиалом «Суспільного» «UA: Николаев». К команде программы «Ранок на Суспільному» он присоединился сначала в качестве ведущего авторской рубрики о фактчекинге. Об этом сообщает пресс-служба «Суспільного».

«Всегда получал удовольствие именно от утреннего формата. Ведь ты первый, с кем просыпаются люди. Мы все знаем, что утренние шоу – это программы фонового просмотра. Это когда зрители готовят завтрак, чистят зубы, но на фоне с ними ты – рассказываешь, информируешь, настраиваешь на положительный день, это вдохновляет. Мы делаем утро максимально полезным и информативным. Но о шутках и улыбках тоже не забываю, ведь это начало дня», — сказал новый ведущий.

В программе Виктор продолжит готовить рубрику о фактчекинге, а также он не прекращает путешествия по интересным местам Киева, рассказывая о них зрителям.

Напомним, 9 ноября журналист и ведущий Евгений Агарков начал работу в эфире утренних и дневных выпусков «Новостей» на общественном телеканале «UA: Перший».

Читайте также:

«Суспільне» вновь расширило сеть вещания своих радиоканалов
«Суспільне» выпускает в региональный эфир тревел-шоу «(НЕ)известные Карпаты»
«Суспільне» покажет тревел-квест «Край пригод»

Фото: «Суспільне»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Завершились съемки фильма «Другой Франко»

06.11.2020

СТБ подготовил премьеру мелодрамы «Продается дом с собакой»

05.11.2020

Суд запретил «Интеру» показывать фильмы с артистами из...

27.10.2020

СТБ сменил эфирную графику

21.10.2020

ТРК из Запорожской области проверят из-за ретрансляции канала...

12.11.2020

У звезды фильма «Большой Лебовски» обнаружили рак

20.10.2020

Сервис для знакомств Facebook Dating запустился в Европе

23.10.2020

Нацсовет продлил ООО «Зеонбуд» лицензию провайдера программной услуги...

30.10.2020

Олесь Доний будет вести программу на канале Skrypin.ua

10.11.2020

Суд Беларуси признал канал и лого Nexta экстремистскими

20.10.2020
Avatar