Андрей Косенко, «Секс, Інста і ЗНО»: сериал поможет зрителям посмотреть на себя со стороны

Летом 2020-го творческая группа «Секс, Інста і ЗНО» во главе с режиссером Антонио Лукичом, а также руководительницей 1+1 Digital Studios и автором идеи Ириной Никончук отсняли сериал о мире современных подростков и их проблемах. В центре событий – четыре персонажа и их ближайшие друзья, у которых, кроме классических проблем generation Z, еще и экзамены на носу. Премьера «Секс, Інста і ЗНО» состоится на 1+1 video в ноябре 2020 года. Сериал будет доступен зрителям по подписке.

«Телекритика» еженедельно знакомит читателей с актерами, которые снялись в сериале.

Сегодня публикуем интервью с Андреем Косенко – актером, студентом третьего курса КНУКиИ, учеником мастерской Дмитрия Ступки. Андрей родом из Борисполя. В сериале «Секс, Інста і ЗНО» он играет роль Коли.

Андрей, как ты решил стать актером?

В школе я особо ничем не интересовался, просто учился и все. Но потом сестра заметила во мне способности играть, копировать кого-то и предложила пойти в театральную студию. Тогда мне было лет 14. Первое занятие вроде понравилось. Решил, что ходить буду, а чтобы особо этим заниматься – то нет. Но спустя некоторое время понял, что именно в студии есть люди, с которыми мне интересно общаться, с которыми весело, и у нас много общего. Там сумел побороть свои комплексы, ведь был немножко пухленьким, и, может, были какие-то зажимы.

Потом пошел на курсы журналистики, далее были школьное самоуправление, КВН. Я постоянно был или на сцене, или за кулисами – ведущий всех праздников, соавтор сценариев. И так начал раскрываться сам для себя, потому что до этого меня вообще ничего не интересовало.

Переломный момент наступил, когда одна девочка в студии спросила, собирается ли кто-то связывать свою жизнь с театром или с киноактерством. Тогда я задумался и так же, как и многие в группе, поднял руку. Именно с того момента я словно дал ответ себе, кем хочу стать. Захотелось прикладывать больше усилий, развиваться. Мы ставили спектакли в местном Доме культуры. Они были бесплатные, и на них приходили, кончено же, друзья, родственники, семья – аншлагов не было (смеется). Иногда кого-то из студии брали в массовку в спектакли к взрослым актерам, а некоторым давали отдельные роли. Мне очень нравился весь этот процесс. И по окончанию школы я уже знал, на кого хотел бы учиться. Родители не стали меня отговаривать и дали шанс попробовать. Теперь учусь и рад, что не поменял свое решение.

Как ты узнал о кастинге в сериал?

Это все происходило во время карантина, я тогда устроился работать курьером. И вот уже должен выходить, а мне одногруппник сбрасывает информацию о кастинге от Аллы Самойленко. Это был шанс, и, если бы не мой одногруппник, не знаю даже, как бы сложилось. В комментариях под постом, где искали типаж Медвежонка Кости, я увидел плюсик от Юры Рекса. Я его знал по творческому конкурсу, который мы с ним вместе проходили при поступлении. Уже тогда я понял, что это точно будет Юра. Я тогда даже подумал, может, не подаваться.

Сначала я отослал пробы на Костю. А потом мне предложили роль Коли, и уже через несколько дней были пробы вживую. Они прошли хорошо. Сначала было волнение, а потом, как в серфинге, – поймал волну и никакого страха. Уже в тот день мне сообщили, что на 99% Коля – мой персонаж. Можно себе нафантазировать успех, но есть этот один процент, из-за которого потом можешь еще больше разочароваться, поэтому я не спешил радоваться. И уже потом, когда была создана общая группа, я понял, что меня утвердили.

Какие эмоции были в тот момент? Это же первая твоя роль в кино?

Да, было ощущение, что это сон. Я реально не мог поверить. Другие говорят: «О, меня утвердили, это круто». А я слышал об этом раньше так, со стороны, а на себя не примерял. А когда это со мной случилось, подумал – вот так все происходит, значить этот костюм так на мне будет сидеть – ну классно, классно (смеется). Я понимаю, что это круто, но есть куда двигаться дальше, есть над чем работать.

А когда начались съемки, что ты ощущал, как для тебя проходил весь тот период?

Моя сцена была в первый день съемок. Первая была у Юры, а вторая — моя. И, кстати, сложная сцена тогда была, когда с моим героем происходят изменения. И хоть у меня был театральный опыт, но киносъемки – это другое. Вот в чем было неудобство – стоят две камеры и я делаю движения и перекрываю себя. Это первый момент, чем театр отличается от кино – ты делаешь все максимально на камеру. Я старался оценивать себя со стороны, смотреть глазами камеры на себя. И вот помню, мне кажется, я так по-дурацки лежу, ну что там на плей-бэке может нравиться (смеется). А оказалось, когда я сам посмотрел — все хорошо вышло, но чувствовал я себя тогда неудобно.

Переживал, все-таки первый съемочный день?

Да нет, я понимал: первый день у Юры и у меня. А первым иногда легче все сделать, потому что, если что-то сделаешь не так, тебя исправят. Как не крути, но большинство из нас еще учится. У всех были ошибки, но мы знали, что нас поддержат, нам подскажут. Это чувствовалось.

Расскажи больше о своем персонаже, о Коле. Что у вас общего?

Я думаю, что как у Коли, так и у меня есть много энергии, но мы немного по-разному ее тратим. Коля все делает ради одной цели, он всю энергию тратит нерационально, не на те вещи, на которые бы потратил свое время я. Из-за этого его история в сериале складывается именно так. И, наверное, это главное отличие между нами. На самом деле мне его очень жаль, поскольку он ничего такого сверхъестественного не хотел, но все случилось, как случилось. Больше не расскажу, ведь лучше смотреть.

А еще общей для нас является школьная деятельность. Я некоторое время в школе тоже был звукачом и сидел за пультом, как и Коля. Вот когда в сериале будут выбирать президента школы, я там на сцене, в своем привычном амплуа из школьного прошлого.

Насколько знания, которые ты получил в университете за эти два года пригодились на практике?

Первых два курса нашей базой был именно театр. У нас были сценическая речь, актерское мастерство, хореография, вокал. Мы громко говорили, распевались – все это делали именно для театра. И только сейчас у нас появились такие предметы как экранная речь. У нас, например, есть задание составлять монологи и записывать их на камеру как в кино, и монтировать их самостоятельно. Считаю, что в этом полезно практиковаться. Но я и до этого с одногруппником делал свое видео для YouTube. Это были простенькие сюжеты, но весь съемочный процесс, когда я пришел на площадку, мне уже был знаком. Единственное отличие в том, что это было профессионально. Потому что на съемочной площадке есть люди, которые поправляют свет, отвечают за реквизит. А до этого мы все делали сами: давай я тебе сейчас прическу сделаю, сейчас твоя сцена, и сразу давай вторую сцену снимем, а потом ты меня снимаешь… Ира (актриса Ирина Кудашова– ред.) правильно написала в Instagram – работа актера это 70% ожидания. Ты ждешь, пока поставят камеру, свет, поправят грим и т.д. Я увидел: когда работает профессиональная команда – все делается быстро и слажено. Ведь мы с другом делали все по-дилетантски – ставили камеру на самодельный штатив, монтировали все сами – порой лишь съемки занимали у нас целый день, и это только маленькое видео. А тут, на площадке, я только играл, а светом, монтажом профессионально занимались другие люди.

После завершения съемок, что ты взял для себя на будущее?

Не знаю, можно ли отдельные моменты обозначить, я для себя убедился, что надо просто быть максимально сконцентрированным, не опускать планку и всегда поддерживать себя в тонусе. Если так не делать, то это крах. Просто максимально отдаваться, максимально проявляться и стучаться в каждые двери. У тебя есть определенный заряд, и его надо максимально использовать, чтобы творить. Тебе Антонио обозначил задачу, ты ее понял, сделал, повторил, что-то не то – исправил. И я думаю, что это здесь главное.

Как у тебя сложились отношения с другими актерами вне площадки?

Я каждому из актеров благодарен, потому что они для меня пример. Я понимаю, что это очень крутые люди, и мне хотелось бы поддерживать с ними связь и в будущем. Мы ведь столько сделали вместе. Я не так много общался со всеми в период съемок, как только была возможность, всегда приходил, и мы очень хорошо проводили время. В нашей группе в Telegram, где мы все общались, было закреплено сообщение, что мы должны сделать классный продукт. Каждый из нас, глядя на эту фразу, понимал, что он должен это сделать, должен выкладываться на полную. Когда с такими людьми работаешь вместе, то дух наполняет какой-то необычной материей. Ты себя ощущаешь совершенно иначе. Когда приходишь на съемочную площадку – понимаешь, что у тебя есть ответственность, и она — часть общей ответственности, которую мы берем и несем вместе. Это очень крутые ощущения, рад, что мне посчастливилось оказаться в такой команде.

Андрей, как ты считаешь, почему стоит посмотреть сериал?

Когда мы смотрим любой фильм или сериал, то сравниваем его со своей жизнью и думаем над тем, можно ли что-то изменить. Поэтому, когда зритель увидит «Секс, Інста і ЗНО», он заметит нечто подобное и в своей жизни, найдет ответы на вопросы или пути решения проблем. Ведь на самом деле большинство проблем, которые мы поднимаем в сериале, можно решить словами – поговорить и все. Не надо никаких скандалов, криков, оскорблений. Я думаю, сериал поможет зрителям, и неважно это будут взрослые или подростки, – посмотреть на себя со стороны, понять, что влияет на их решения в реальной жизни, и человек в настоящей ситуации сможет что-то изменить. Поэтому я надеюсь, что подростки, посмотрев наш сериал, смогут минимизировать свои трудности и понять, что все не так плохо и их проблемы не так глобальны, как кажутся.

Какие сериалы и фильмы ты любишь смотреть? Кто нравится из актеров?

Больше люблю смотреть фильмы, но и некоторые фавориты среди сериалов тоже есть. Недавно пересмотрел «Трудные подростки» – российский сериал, очень крутой. Еще «Острые козырьки», когда его пересматриваешь – это такая головоломка, ты решаешь, думаешь вместе с героями, очень нравится.

Из фильмов, люблю картины режиссера Квентина Тарантино, вот из последних фильм «Однажды в Голливуде» – это великая работа, которая так круто сделана. А с актеров мне нравится Брэд Питт. У него столько ролей, но везде он разный и одинаково сильный – что в «Бойцовском клубе», что в «Бесславных ублюдках».

Из украинских актеров нравятся Богдан Бенюк, Олексей Вертинский и Анатолий Хостикоев. Также нравится Вячеслав Довженко – и как человек, и как актер.

А мой самый любимый спектакль – «Швейк» в театре им. И. Франка, где играет Богдан Михайлович. Всем советую посмотреть.

Можешь ли ты поделиться какой-то интересной ситуацией, которая произошла с тобой на съемках?

Была одна ситуация, когда в сцене был кальян, его надо было заправить и раскурить. Немножко плохо нагрелись угольки, но надо снимать. И вот я тяну-тяну, а ничего не идет. Просто дымит и все. Ну и здесь случился креатив, мы решили использовать электронную сигарету, которая была со мной. Несколько раз отрепетировали, вроде все ок. Скотчем примотали сигарету к трубке от кальяна, и процесс пошел (смеется). Но в кадре этого не будет видно, конечно.

Значит в сцене с кальяном будет секрет?

Да, сыграл не только я, но и мой вейп (смеется).

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Фото: 1+1 media, Андрей Косенко

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