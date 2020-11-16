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«Первые ласточки» попали в шорт-лист американской премии
НовостиТВ

«Первые ласточки» попали в шорт-лист американской премии

от Telekritika
Telekritika 419

Проморолики с меняющимися на лицах героев татуировками вошли в шорт-лист категории Typography.

Сериал Нового канала «Первые ласточки» попал в шорт-лист PromaxBDA Global Excellence –мирового конкурса в области телевизионного маркетинга, промо и дизайна. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Победим мы или нет – покажет время. Но сам факт того, что мы попали в шорт-лист международного конкурса уже греет душу, – отметил Александр Антонов, креативный директор дизайн-бюро StarLightMedia. – Войти в финал мирового конкурса PromaxBDA – невероятно престижно, ведь это значит, что нашу работу оценили международные профессионалы. Несмотря на то, что всю типографику мы писали на кириллице и титровали ее английскими субтитрами, члены жюри поняли тот социальный посыл, которые мы пытались донести».

Как сообщает Новый канал, проморолики «Первых ласточек» отражают важные социальный месседжи, заложенные в самом сериале: не молчи, не прячь свои эмоции, хватит терпеть боль, будь собой настоящим. Идея была реализована с помощью татуировок на лицах главных героев, надпись на которых менялась. Например, татуировка «БОРЮСЯ» на лице актера Максима Самчика, чей герой долго не решался признаться в своей гомосексуальности, менялась на «БОЮСЯ».

Церемония награждения победителей PromaxBDA Global Excellence 2020 состоится 15 декабря.

Команда проекта: идея – Александр Антонов, Ольга Балабан; креатив – Оксана Касаткина, Юрий Бондарь; режиссеры – Валерия Коваленко, Алексей Игнатьев; копирайтер – Владимир Горбатюк; арт-дирекшен – Александр Антонов, Алексей Репик; motion графика – Дмитрий Диденко, Андрей Опалев, Андрей Науменко; каллиграфисты – Виктория и Виталина Лопухины; звукорежиссер – Евгений Терехов; продюсер – Ольга Шпачук; маркетинг-директор Группы SLM – Елена Мартынова.

Напомним, премьера сериала состоится 14 декабря на Новом канале.

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Фото: Новый канал

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