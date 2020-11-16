Paramount Comedy празднует 3 года в эфире Украины

16 ноября телеканал Paramount Comedy, общий проект 1+1 media и американского медиаконгломерата Viacom, празднует свой третий день рождения, сообщает пресс-служба группы.

Телеканал Paramount Comedy, весь контент и шутки которого адаптированы на украинский язык, предоставляет зрителям доступ к таким сериалам: «Друзья», «Теория большого взрыва», «Клиника», «Юный Шелдон», «Мамка», «Бруклин 9-9»,«Сообщество»,«Голдберг»,«Южный парк»,«Как я встретил вашу маму»,«Американская семейка»,«Новая» и другие.

«С момента запуска Paramount Comedy мы поняли, насколько популярным может стать контент канала в Украине. Он имеет своих постоянных поклонников, но и каждый раз с новой премьерой приобретает новых. Показатели канала заставляют не останавливаться на достигнутом. Например, в августе этого года канал собрал рекордную долю просмотра в сутки с 2018 года — 0,39% и в прайме — 0,37%. Согласно ТОП каналов Украины 2020 года (прим. — данные исследования телевизионной аудитории, ТВ панель), Paramount Comedy почетно занимает 30 место из 37 доступных украинских каналов. Это хороший показатель для перспективы телеканала, имея нишевый развлекательный продукт для зрителя», — комментирует Оксана Петришин, генеральный продюсер Paramount Comedy.

Аудитория канала — люди в возрасте 18-54 лет в городах 50 тыс. + по всей Украине. Средний возраст зрителя — 38 лет, среди которых 68% — женщины и 32% — мужчины.

Детальнее о контенте телеканала можно почитать в интервью Оксаны Петришин для «Телекритики».

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Фото: 1+1 media

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