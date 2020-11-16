Виктория Левченко покидает 1+1 media

Генеральный продюсер «1+1 Продакшн» Виктория Левченко приняла решение прекратить сотрудничество с 1+1 media и 27 ноября покидает компанию. Об этом сообщила пресс-служба группы.

Виктория Левченко с 15 сентября 2015 года работала программным директором телеканала ТЕТ, с 1 апреля 2016 года – генеральным продюсером ТЕТ, а с 16 сентября 2020 года занимала должность генерального продюсера «1+1 Продакшн». Всего с группой 1+1 media она сотрудничает 10 лет.

С 27 ноября 2020 года бизнес-единица «1+1 Продакшн» в составе Управления перспективных разработок и публицистики, которое возглавляет Аким Галимов, а также Управление производства художественных проектов во главе с Татьяной Лукеренко, переходит в прямое подчинение генерального директора компании Ярослава Пахольчука.

Напомним, Национальный совет по вопросам телерадиовещания 12 ноября назначил внеплановые безвыездные проверки 12 лицензиатам группы 1+1 media.

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Фото: «1+1»

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