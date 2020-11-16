НовостиТВ

Виктория Левченко покидает 1+1 media

от Telekritika
От Telekritika 898
Главная Новости Виктория Левченко покидает 1+1 media

«1+1 Продакшн» переходит в прямое подчинение Ярослава Пахольчука.

Генеральный продюсер «1+1 Продакшн» Виктория Левченко приняла решение прекратить сотрудничество с 1+1 media и 27 ноября покидает компанию. Об этом сообщила пресс-служба группы.

Виктория Левченко с 15 сентября 2015 года работала программным директором телеканала ТЕТ, с 1 апреля 2016 года – генеральным продюсером ТЕТ, а с 16 сентября 2020 года занимала должность генерального продюсера «1+1 Продакшн». Всего с группой 1+1 media она сотрудничает 10 лет.

С 27 ноября 2020 года бизнес-единица «1+1 Продакшн» в составе Управления перспективных разработок и публицистики, которое возглавляет Аким Галимов, а также Управление производства художественных проектов во главе с Татьяной Лукеренко, переходит в прямое подчинение генерального директора компании Ярослава Пахольчука.

Напомним, Национальный совет по вопросам телерадиовещания 12 ноября назначил внеплановые безвыездные проверки 12 лицензиатам группы 1+1 media.

Читайте также:

Премьерный выпуск «Танців з зірками» стал первым во вкладке «Тренды» на YouTube
Премьеру «Танців з зірками» посмотрели 4,5 млн зрителей
«Сніданок з 1+1» презентовал документальный фильм «Карантин. Інше життя»
«Сніданок з 1+1» начал вести прямые эфиры под открытым небом

Фото: «1+1»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Педан стал ведущим Improv Live Show на Новом...

06.11.2020

ТСН покажет спецпроект о плюсах и минусах пластической...

16.11.2020

«Безнаказанность – это пропуск к еще большему насилию»

02.11.2020

Украинским кинотеатрам разрешили работать в «красной» зоне —...

26.10.2020

В проекте «Холостячка» появится еще один мужчина

06.11.2020

На СТБ стартует девятый сезон проекта «Хата на...

23.10.2020

Второй сезон Improv Live Show Новый канал покажет...

09.11.2020

Телеканал «2+2» покажет матч «Динамо» — «Александрия»

23.10.2020

НСЖУ открывает «горячую линию» для журналистов на день...

22.10.2020

«Парфенон» выйдет в прокат 29 октября

28.10.2020
Avatar