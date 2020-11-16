Общественное радио начинает вещание на четырех новых FM-частотах

16 ноября «UA: Українське радіо» та «UA: Радіо Промінь» начали вещание на четырех новых частотах. Об этом сообщает пресс-служба «Суспільного».

Первый канал «UA: Українське радіо» теперь вещает на FM-волнах в Кегичевке Харьковской области на волне 104,3 FM и в Нижних Воротах Закарпатской области на 105,0 FM.

Второй канал общественного радио «UA: Радіо Промінь» начинает вещать в городах Бердянск Запорожской области на волне 104,4 FM и Корюковка Черниговской области – на 92,5 FM.

«Кроме областных центров, где мы строим сети трех каналов общественного радио, нам важно достигать аудитории и в небольших городах. Для «UA: Радіо Промінь» вещание в курортном Бердянске на берегу Азовского моря – возможность приобрести много новых постоянных слушателей, которым пригодится молодежный, развлекательный и музыкальный контент», — отметил Дмитрий Хоркин, член правления «UA: Суспільне мовлення», ответственный за платформу радио.

Напомним, зрителям региональных каналов «Суспільного» расскажут о Закарпатье: они увидят 12 выпусков программы «Земля, приближенная к небу».

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Фото: unsplash

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