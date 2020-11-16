ТСН покажет спецпроект о плюсах и минусах пластической хирургии

16 ноября в 19.30 в эфире ТСН на канале «1+1» состоится премьера нового спецпроекта под названием «Дайте две», посвященного теме пластической хирургии. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «1+1».

В новом спецпроекте врачи-эксперты предоставят различные точки зрения на тему пластической хирургии и расскажут, кому не следует проводить хирургические вмешательства, какими могут быть побочные эффекты и осложнения. В 5-серийном цикле сюжетов ТСН будет исследовать до сих пор табуированную в обществе тему хирургических изменений внешности – не только с медицинской, но и с психологической и с социальной точек зрения.

В спецпроекте журналистка Наталья Гончарова поделится опытом увеличения груди. Идея спецпроекта возникла у нее после того, как она начала поднимать тему пластической операции в собственных социальных сетях. По словам журналистки, о хирургическом вмешательстве она задумалась с рождением ребенка – после кормления ее грудь потеряла естественную упругость. Однако впервые пойти на прием к врачу женщина решилась лишь после пяти лет внутренних колебаний и борьбы с комплексами. Когда свою историю журналистка смело рассказала в социальных сетях, она получила сотни комментариев и сообщений от других женщин со словами поддержки, просьбой поделиться собственным опытом, или с вопросами о специфике проведения операции.

«Жизненная и искренняя история Натальи Гончаровой может откликнуться миллионам украинских женщин, которые по определенным причинам недовольны собой. Важно, что в этом спецпроекте мы ни в коем случае никого не агитируем идти к пластическим хирургам. Наша цель – вооружить людей правильной информацией, уберечь их от роковых ошибок в выборе врачей, разобраться во всех моментах и показать на опыте других, почему новая грудь может не спасти от психологических проблем. Но если женщина станет счастливее и увереннее после операции – это тоже нормально, и не должно подвергаться публичному осуждению», — комментирует заместитель директора департамента по новым форматам Ольга Кашпор.

В спецпроекте журналистка ТСН покажет все этапы хирургического увеличения груди: как выбрать правильную клинику и на что обращать внимание, чтобы не попасть в руки непрофессиональных хирургов, как проходит подготовка к операции и реабилитационный период. Также ТСН расскажет успешные и грустные истории других женщин, которые увеличивали грудь, среди которых и известные украинские селебрити.

Напомним, 16 ноября стало известно, что генеральный продюсер «1+1 Продакшн» Виктория Левченко приняла решение прекратить сотрудничество с 1+1 media.

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Фото: «1+1»

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