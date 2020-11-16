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НСЖУ заявляет о двух пострадавших журналистах

от Telekritika
От Telekritika 312
Главная Новости НСЖУ заявляет о двух пострадавших журналистах

Они пострадали во время освещения нарушений карантина выходного дня.

Вечером 14 ноября столичный ресторан «Havana» стал местом совершения преступлений сразу против двух журналистов, сообщает пресс-служба Национального союза журналистов Украины.  Пострадали представители изданий «СтопКор» и «Страна.ua».

Съемочная группа «СтопКор» вместе с активистами проводила рейд по ресторанам Киева, проверяя, соблюдают ли они условия карантина выходного дня. В ходе этого рейда они свободно прошли в ресторан «Havana», сели за столик и сделали заказ. «Наш корреспондент Валентин Черный начал вести из заведения стрим с телефона, демонстрировать, что заведение работает. Это вызвало негативную реакцию администратора заведения. Когда тот узнал, что Черный журналист, то с кулаками набросился на него, пытаясь прекратить трансляцию, — сообщила юрист портала «СтопКор» Роксолана Арийончик. — Наши коллеги вызвали полицию, чтобы правоохранители зафиксировали факт нарушения соблюдения карантинных норм и нападение на журналиста. В свою очередь, администратор заведения дал команду закрыть дверь в заведение. Посетители, наши журналисты и активисты оказались заперты в помещении, на требование выпустить их никто не реагировал».

Правоохранителям, которые прибыли на место вызова, пришлось штурмовать заведение, чтобы войти внутрь и освободить людей. В ходе этого штурма пострадал второй журналист – Владислав Бовтрук из издания «Страна.ua».

Издание утверждает, что Бовтрук фиксировал на телефон события, когда к нему подошел правоохранитель и отобрал телефон. Впоследствии телефон вернули, а наряд полиции составил протокол о противоправных действиях их коллег.

Согласно данным, размещены на сайте Национальной полиции Киева, следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. За совершение этого правонарушения правоохранители задержали двух работников заведения – 1982 и 1989 года рождения.

«Лицам, которые напали на нашего журналиста, уже объявили подозрение. Сейчас ждем назначения судебно-медицинской экспертизы. К счастью, Валентин Черный может дальше продолжать выполнять свою работу», — отметила Арийончик.

Напомним, в Волновахе Донецкой области неизвестные избили журналиста Владимира Грабовенко, его госпитализировали с переломами.

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Фото: Facebook-страница ресторана Havana

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