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Беларусь призвала Польшу выдать основателей телеграм-канала Nexta

от Telekritika
От Telekritika 475
Главная Новости Беларусь призвала Польшу выдать основателей телеграм-канала Nexta

В белорусском МИДе озабочены их «продолжающейся преступной деятельностью».

Беларусь призвала польскую сторону выдать в кратчайшие сроки Степана Путило и Романа Протасевича «с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности». Об этом сообщает государственное информагентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.

В МИД 16 ноября прошла встреча с временным поверенным в делах Польши в Беларуси Мартином Войцеховским. «Обсуждены вопросы взаимодействия сторон в рамках реализации двусторонних международных договорных обязательств в области борьбы с организованной преступностью, а также Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. Польской стороне передана нота с копией направленных Генеральной прокуратурой Беларуси в адрес Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры Польши запросов о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Степана Путило и Романа Протасевича», — сообщили в МИД.

Белорусская сторона выразила озабоченность «продолжающейся преступной деятельностью Степана Путило и Романа Протасевича через созданные ими экстремистские Telegram-каналы Nexta и Nexta Live».

Напомним, создателей Telegram-каналов Nexta и Nexta Live в Беларуси обвиняют по трем статьям УК. Следственный комитет объявил их в розыск и пытается ограничить доступ к каналам, которые ранее признал экстремистскими.

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Фото: gomel.today

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