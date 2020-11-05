ДиджиталНовостиСМИ

В Беларуси создателей телеграм-канала NEXTA обвиняют по трем статьям

от Telekritika
От Telekritika 497
Главная Диджитал В Беларуси создателей телеграм-канала NEXTA обвиняют по трем статьям

Следственный комитет объявил их в розыск и пытается ограничить доступ к каналу.

Управление Следственного комитета по городу Минску продолжает расследование уголовного дела «о массовых беспорядках и иных нарушениях общественного порядка», происходивших на территории Минска с 9 августа этого года. Основателя и экс-редактора телеграм-канала NEXTA Степана Путило и Романа Протасевича обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Среди обвинений – организация массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок – ст. 293, ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Кроме этого, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса «в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности, касающейся двух профессионально-социумных групп в Республике Беларусь – представителей власти и правоохранителей».

«Следствием зафиксированы и приобщены к материалам уголовного дела неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения», — сообщает СК. По его данным, сейчас обвиняемые находятся в межгосударственном розыске.

Напомним, ранее решением суда Центрального района Минска канал NEXTA-Live и логотип NEXTA признаны экстремистскими материалами. Доступ к каналу пытаются ограничить.

Читайте также:

Пограничники не пустили в Беларусь 17 журналистов
Netflix снимает документальный фильм о протестах в Беларуси
В Беларуси прошли массовые задержания журналистов
В Беларуси интернет-издание TUT.BY лишили статуса СМИ

Фото: «Телекритика»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

«UA: Перший» подготовил специальную программу к 14 октября

09.10.2020

ICTV объявил дату премьеры сериала «Коп из прошлого»

09.10.2020

«1+1» категорически отвергает любые обвинения со стороны телеканала...

06.10.2020

Звезда «Крепостной» попала в ДТП

15.10.2020

Местные выборы: из медиа в политику

20.10.2020

«Украина» запускает новый сезон сериала «Агенты справедливости»

15.10.2020

Фестиваль «Кіноко» объявил программу

27.10.2020

Завершились съемки сериала «Не хочу тебя терять»

09.10.2020

На Закарпатье разоблачили группу пиратов

04.11.2020

5 канал покажет кулинарное шоу «Форшмак»

09.10.2020
Avatar