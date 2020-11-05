В Беларуси создателей телеграм-канала NEXTA обвиняют по трем статьям

Управление Следственного комитета по городу Минску продолжает расследование уголовного дела «о массовых беспорядках и иных нарушениях общественного порядка», происходивших на территории Минска с 9 августа этого года. Основателя и экс-редактора телеграм-канала NEXTA Степана Путило и Романа Протасевича обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Среди обвинений – организация массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок – ст. 293, ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Кроме этого, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса «в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности, касающейся двух профессионально-социумных групп в Республике Беларусь – представителей власти и правоохранителей».

«Следствием зафиксированы и приобщены к материалам уголовного дела неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения», — сообщает СК. По его данным, сейчас обвиняемые находятся в межгосударственном розыске.

Напомним, ранее решением суда Центрального района Минска канал NEXTA-Live и логотип NEXTA признаны экстремистскими материалами. Доступ к каналу пытаются ограничить.

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Фото: «Телекритика»

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