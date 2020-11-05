Европейцы могут начать пользоваться спутниковым интернетом Starlink в 2021 году

СЕО и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что тестирование спутникового интернета от компании Starlink может начаться в Европе в начале следующего года. Как отмечается в сообщении Маска в Twitter, сервис может начать работу в европейских странах в феврале или марте после получения одобрения от отдельных стран Европы. Об этом пишет Цензор.нет.

«Это потребуется для каждой страны индивидуально, поскольку не существует общеевропейской системы утверждения. Вероятно, начнется получение окончательных (есть много шагов) согласований примерно в феврале/марте», – написал он. Маск также предположил, что Индия может ожидать подключения после получения одобрения регулирующих органов, вероятно, в середине 2021 года.

SpaceX уже вывела на орбиту около 900 спутников Starlink. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.

Уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Напомним, летом в Беларуси обратились к Илону Маску с призывом протестировать спутниковый интернет Starlink.

Читайте также:

Фото: unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!