Премию M1 Music Awards перенесли на 2021 год

В 2021 году музыкальному телеканалу М1 исполнится 20 лет. К юбилею подготовят различные проекты и шоу, главным из которых станет премия M1 Music Awards. Премия подведет итоги двух лет: не только следующего, но и 2020-го. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

“2020-й стал настоящим испытанием, в том числе — для музыкальной индустрии. Мы прекрасно понимаем, что многие из артистов не имели возможности показать на полную, на что они способны. Именно поэтому мы фактически даем им «дополнительное время» — и переносим церемонию награждения на следующий год. Таким образом, 11 декабря 2021 года мы подведем музыкальные итоги сразу за два года”, — говорит Сергей Перцев, генеральный директор телеканалов М1 и М2.

В связи с пандемией COVID-19 организаторы музыкальной премии — телеканал М1 и компания «Таврійські Ігри» — решили не подвергать опасности зрителей, команду и артистов, проводя шоу с традиционным масштабным размахом. Следующая музыкальная премия и сопровождающее ее шоу состоятся 11 декабря 2021 года в киевском Дворце Спорта. Оргкомитет премии обещает в скором времени объявить звездный состав участников шоу-2021.

Напомним, в интервью «Телекритике» Сергей Перцев рассказал о том, зачем визуализируется канал М2, как во время 3D-шоу «Космічний Atlas Weekend» протестировали новые технологические возможности и как в перспективе все это приведет к созданию глобальной многопользовательской среды, способной стать наследником «Казантипа».

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Фото: М1

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