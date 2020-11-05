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В Казахстане начал вещание новый телеканал

от Telekritika
От Telekritika 392
Главная Новости В Казахстане начал вещание новый телеканал

Он рассказывает о религии и народных традициях.

В Казахстане начал вещание телевизионный канал «Халык Арна». Его передачи рассказывают о религии, истории и национальных традициях казахского народа. Об этом сообщает телеканал «Алматы».

Телеканал «Халык Арна» открыли при поддержке Духовного управления мусульман Казахстана. «Наша цель пропагандировать среди населения наши обычаи, традиции, историю, приобщать горожан к духовенству. Этот канал будет служить народу. Также канал будет нести воспитательный характер и приучать молодежь к таким вещам, как уважать родителей, старших, наши духовные ценности», — заявил председатель ДУМК, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.

Телеканал «Халык Арна» будет вещать по всей республике на казахском и русском языках.

Напомним, весной анонсировалось создание общего для тюркских стран аполитичного телеканала.

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Фото: unsplash

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