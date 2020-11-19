НовостиТВ

Телеканал «ПлюсПлюс» покажет мировую премьеру мультсериала «Храбрые Зайцы»

от Telekritika
От Telekritika 590
Главная Новости Телеканал «ПлюсПлюс» покажет мировую премьеру мультсериала «Храбрые Зайцы»

Мультфильм создал украинский продакшен Glowberry.

Телеканал «ПлюсПлюс» 5 декабря в 13:00 покажет премьеру мультсериала Brave Bunnies/»Храбрые Зайцы», созданного по идее креативного продакшена Glowberry (Украина) в сотрудничестве с анимационной студией Anima (Испания). Визуальный стиль разработала иллюстратор Анна Сарвира, которая сейчас является арт-директором проекта. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Мультсериал для дошкольников рассказывает о приключениях любознательных и смелых Зайцев, которые отправляются в большое путешествие, чтобы узнать, насколько разнообразен мир, и встретить новых друзей. Главные герои Боп и Бу путешествуют в зайцо-бусе вместе со своей семьей, встречая разных друзей. Они очень отличаются друг от друга, но, несмотря на это, им удается подружиться. Ведь Храбрые Зайцы уверены: «Мы можем казаться друг другу разными, но все же найдем способ стать друзьями и поиграть вместе». Мультсериал включает 52 серии по семь минут каждая.

В ближайшее время международная премьера украинского анимационного сериала состоится на таких мировых телеканалах, как Nick Jr. (Великобритания), Super RTL (Германия), ABC (Австралия), YLE (Финляндия), HOP! (Израиль) и Milkshake! (Великобритания). Глобальным дистрибьютором первого сезона мультсериала является анимационная студия Aardman Animations, которая базируется в Бристоле (Великобритания) и имеет такие награды как BAFTA, «Оскар» и «Каннские львы».

«Мы очень рады, что украинские зрители первыми в мире познакомятся с Храбрыми Зайцами именно на телеканале «ПлюсПлюс», — говорит Ольга Черепанова, автор идеи и креативный продюсер мультсериала. — Наша талантливая международная команда из многих стран с большой любовью работала над этим проектом, чтобы сделать его интересным для детей из разных уголков мира. В работе над сценариями мы консультировались с психологами, чтобы учитывать возрастные особенности и интересы дошкольников, а также важные вопросы их первой социализации. В нашем сериале главные герои встретятся со многими друзьями с разными характерами, но смогут найти общий язык и сыграть в новую игру с каждым».

В составе международной команды, которая создает мультсериал, также главный режиссер Тим Ференбах (Великобритания) и главный сценарист Джон Ван Брюгген (Канада), которые имеют огромный опыт работы с детским анимационным контентом.

Напомним, недавно канал «ПлюсПлюс» объявил о начале сотрудничества с ЮНИСЕФ. Мультфильмы «Говорим по-украински» теперь доступны на платформе Learning Passport.

Читайте также:

Канал «ПлюсПлюс» рассказал об октябрьских премьерах
Телеканал «ПлюсПлюс» запустил собственный анимационный проект
Канал «ПлюсПлюс» выпустил ролик о правилах поведения в школе

Фото: «ПлюсПлюс»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Megogo создал новый формат для прослушивания аудиокниг

06.11.2020

В октябре новостники существенно увеличили свои аудитории —...

11.11.2020

Facebook не может остановить Россию от вмешательств в...

29.10.2020

Киберполиция изъяла серверы у жителя Кировоградской области

16.11.2020

Умер актер Шон Коннери

02.11.2020

В проекте «Холостячка» появится еще один мужчина

06.11.2020

«Атлантида» Валентина Васяновича откроет фестиваль «Киноко»

21.10.2020

Премьеру «Козаков» на ICTV посмотрели более 2 млн...

18.11.2020

ТСН покажет спецпроект о плюсах и минусах пластической...

16.11.2020

Канал Epoque обновляет линейку проектов в новом сезоне

21.10.2020
Avatar