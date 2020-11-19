Телеканал «ПлюсПлюс» покажет мировую премьеру мультсериала «Храбрые Зайцы»

Телеканал «ПлюсПлюс» 5 декабря в 13:00 покажет премьеру мультсериала Brave Bunnies/»Храбрые Зайцы», созданного по идее креативного продакшена Glowberry (Украина) в сотрудничестве с анимационной студией Anima (Испания). Визуальный стиль разработала иллюстратор Анна Сарвира, которая сейчас является арт-директором проекта. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Мультсериал для дошкольников рассказывает о приключениях любознательных и смелых Зайцев, которые отправляются в большое путешествие, чтобы узнать, насколько разнообразен мир, и встретить новых друзей. Главные герои Боп и Бу путешествуют в зайцо-бусе вместе со своей семьей, встречая разных друзей. Они очень отличаются друг от друга, но, несмотря на это, им удается подружиться. Ведь Храбрые Зайцы уверены: «Мы можем казаться друг другу разными, но все же найдем способ стать друзьями и поиграть вместе». Мультсериал включает 52 серии по семь минут каждая.

В ближайшее время международная премьера украинского анимационного сериала состоится на таких мировых телеканалах, как Nick Jr. (Великобритания), Super RTL (Германия), ABC (Австралия), YLE (Финляндия), HOP! (Израиль) и Milkshake! (Великобритания). Глобальным дистрибьютором первого сезона мультсериала является анимационная студия Aardman Animations, которая базируется в Бристоле (Великобритания) и имеет такие награды как BAFTA, «Оскар» и «Каннские львы».

«Мы очень рады, что украинские зрители первыми в мире познакомятся с Храбрыми Зайцами именно на телеканале «ПлюсПлюс», — говорит Ольга Черепанова, автор идеи и креативный продюсер мультсериала. — Наша талантливая международная команда из многих стран с большой любовью работала над этим проектом, чтобы сделать его интересным для детей из разных уголков мира. В работе над сценариями мы консультировались с психологами, чтобы учитывать возрастные особенности и интересы дошкольников, а также важные вопросы их первой социализации. В нашем сериале главные герои встретятся со многими друзьями с разными характерами, но смогут найти общий язык и сыграть в новую игру с каждым».

В составе международной команды, которая создает мультсериал, также главный режиссер Тим Ференбах (Великобритания) и главный сценарист Джон Ван Брюгген (Канада), которые имеют огромный опыт работы с детским анимационным контентом.

Напомним, недавно канал «ПлюсПлюс» объявил о начале сотрудничества с ЮНИСЕФ. Мультфильмы «Говорим по-украински» теперь доступны на платформе Learning Passport.

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Фото: «ПлюсПлюс»

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