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Основателей телеграм-канала Nexta внесли в перечень террористов

от Telekritika
От Telekritika 552
Главная Новости Основателей телеграм-канала Nexta внесли в перечень террористов

КГБ Беларуси обновил перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

КГБ Беларуси внес Степана Путило и Романа Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Остальные участники перечня — террористы из международных списков. Об этом сообщает TUT.BY.

Степан Путило является основателем популярного телеграм-канала Nexta, который недавно был признан экстремистским по решению суда. Роман Протасевич был его главным редактором.

В начале ноября пресс-служба Следственного комитета сообщила, что ведомство продолжает расследование уголовного дела о массовых беспорядках и иных нарушениях общественного порядка, происходивших в Минске с 9 августа по настоящее время. В отношении Путило и Протасевича вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, — ст. 293, ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси.

«Кроме этого, в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Беларуси в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности, касающейся двух профессионально-социумных групп — представителей власти и правоохранителей, с августа по сентябрь текущего года посредством созданных и управляемых ими телеграм-каналов», — добавили в ведомстве. В настоящий момент обвиняемые находятся в межгосударственном розыске.

Напомним, ранее Беларусь призвала Польшу в кратчайшие сроки выдать Степана Путило и Романа Протасевича «с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности».

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Фото: gomel.today

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