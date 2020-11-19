Российскому актеру на три года запретили въезд в Украину

19 ноября Государственная пограничная служба Украины сообщила о том, что в аэропорт «Борисполь» рейсом из Минска прибыл российский актер Кирилл Гребенщиков, в Украине он собирался принять участие в телевизионных съемках. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Во время пограничного оформления пограничники установили, что россиянин незаконно посещал территорию АР Крым, где принимал участие в съемках. Тем самым он нарушил требования законодательства Украины о порядке въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

В то же время Гребенщиков отказывался признать посещение полуострова, но и объяснить пограничникам свое прошлогоднее пребывание в Крыму он также не смог. В результате ему отказали во въезде и вынесли решение о трехлетнем запрете на въезд в Украину. Актера вернули в Беларусь обратным рейсом.

Напомним, 16 ноября российского актера Павла Трубинера включили в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины.

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Фото: 24.tv

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