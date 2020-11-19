Начинает вещание новый канал телекомпании Telewizja Polska

Новый канал TVP Dokument уже доступен в кабельных сетях и через спутник, а вскоре он появится и на цифровом эфирном телевидении Польши. Об этом сообщает Monitor Info.

«Это важный момент для поклонников качественных документальных фильмов. Я рад, что появляется канал, который наконец-то сможет должным образом продемонстрировать наследие польских кинематографистов, а также представит лучшие мировые документальные проекты. Зрителей ожидает настоящий праздник», — прокомментировал главный редактор канала TVP Dokument Томаш Пехаль.

«Мы рассматриваем мир, людей, наше окружение, архитектуру, природу. Мы это делаем для того, чтобы лучше понять все процессы, которые происходят вокруг нас. Я верю, что такой телеканал будет выделяться в польском информационном пространстве, и уверен, что для многих ценителей качественного телепродукта канал TVP Dokument станет любимым», — считает член правления телекомпании TVP Матеуш Матишкович.

Программа TVP Dokument, как анонсирует телеканал, должна быть очень разнообразной. Здесь будут и собственные авторские документальные проекты, которые появятся в эфире в январе 2021 года, и циклы фильмов «Уикенд с BBC», которые будут выходить по субботам и воскресеньям, и туристические, научно-популярные и биографические ленты.

Напомним, в сентябре польский общественный вещатель – компания Telewizja Polska (TVP), и национальная трансляционная компания Emitel начали тестовое телевизионное вещание в цифровом стандарте DVB-T2, которое продлится три месяца.

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Фото: TVP

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