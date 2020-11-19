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Начинает вещание новый канал телекомпании Telewizja Polska

от Telekritika
От Telekritika 369
Главная Новости Начинает вещание новый канал телекомпании Telewizja Polska

Он будет посвящен документальным проектам.

Новый канал TVP Dokument уже доступен в кабельных сетях и через спутник, а вскоре он появится и на цифровом эфирном телевидении Польши. Об этом сообщает Monitor Info.

«Это важный момент для поклонников качественных документальных фильмов. Я рад, что появляется канал, который наконец-то сможет должным образом продемонстрировать наследие польских кинематографистов, а также представит лучшие мировые документальные проекты. Зрителей ожидает настоящий праздник», — прокомментировал главный редактор канала TVP Dokument Томаш Пехаль.

«Мы рассматриваем мир, людей, наше окружение, архитектуру, природу. Мы это делаем для того, чтобы лучше понять все процессы, которые происходят вокруг нас. Я верю, что такой телеканал будет выделяться в польском информационном пространстве, и уверен, что для многих ценителей качественного телепродукта канал TVP Dokument станет любимым», — считает член правления телекомпании TVP Матеуш Матишкович.

Программа TVP Dokument, как анонсирует телеканал, должна быть очень разнообразной. Здесь будут и собственные авторские документальные проекты, которые появятся в эфире в январе 2021 года, и циклы фильмов «Уикенд с BBC», которые будут выходить по субботам и воскресеньям, и туристические, научно-популярные и биографические ленты.

Напомним, в сентябре польский общественный вещатель – компания Telewizja Polska (TVP), и национальная трансляционная компания Emitel начали тестовое телевизионное вещание в цифровом стандарте DVB-T2, которое продлится три месяца.

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Фото: TVP

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