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Задержан фотограф за растление несовершеннолетних

от Telekritika
От Telekritika 946
Главная Новости Задержан фотограф за растление несовершеннолетних

Ему грозит ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

На Киевщине оперативники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми совместно с сотрудниками Следственного управления полиции Киевской области остановили преступную деятельность украинского фотографа. Об этом пишут на сайте МВС.

56-летний мужчина, который зарегистрирован в городе Вишневое, развращал несовершеннолетних девушек в автомобиле. В частности, 15-летнюю киевлянку, которую он привез в Обуховщини.

Кроме того, мужчина в течение нескольких лет развращал 17-летнюю девушку и других неустановленных молодых девушек на территории Киева и Обуховщини.

Так, по месту работы и в столичной квартире, которую он снимал совместно с сожительницей, работники полиции провели три обыска, где обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, банковские карты, документы, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу. Также изъят автомобиль его гражданской жены.

По факту развращения несовершеннолетних открыто уголовное производство по ч.1 ст. 156 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, голливудский актер Энсел Элгорт ответил на обвинения о сексуальном насилии.

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Фото: unsplash

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