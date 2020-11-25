Команда 1+1 Digital Studios презентувала свій перший серіал (ФОТО)

Серіал «Секс, Інста і ЗНО», створений ексклюзивно для платформи 1+1 video. 12-серійна teen-dramedy розповідає про життя вінницьких школярів, які дорослішають в українських реаліях – закохуються, дружать і ворогують, переживають перші труднощі, шукають спільну мову з батьками – і з собою. І паралельно з цим готуються до ЗНО.

Над створенням серіалу працювала шоуранерка проєкту Ірина Никончук та команда 1+1 Digital Studios разом з режисером Антоніо Лукічем та сценаристами Євгенією Бабенко і Павлом Остріковим.

Основний каст – це молоді актори. Головні ролі в серіалі зіграли студенти перших курсів КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого та КНУКіМ, над підбором яких працювала кастинг-директор Алла Самойленко.

На екрані також з’являються актори: Ірма Вітовська, Наталія Васько, Ірина Веренич-Островська, Ольга Сафронова та Євгеній Бушмакін.

Для музичного оформлення серіалу залучили музичного супервайзера, яким став Сергій Вовк, співзасновник лейблу Thousand Kisses Place. Головний трек для «Секс, Інста і ЗНО» − пісню ZNO − створив гурт «Вагоновожатые».

Розкриваючи тематику підліткових проблем та проводячи фокус-групи на етапі розробки сценарію, для вірогідності сцен, команда серіалу заручилась допомогою психологів та сексологів: Ольги Протасової та Юлії Ярмоленко.

На допрем’єрному показі серіалу, який відбувся 24 листопада у столичному кінотеатрі «Оскар», члени творчої групи поділилися з гостями своїми думками щодо створення та перспектив проєкту.

«Секс, Інста і ЗНО» – це та історія, про яку не розкажуть на ТБ, це історія, де є місце різним життєвим обставинам, які відбуваються з нами у реальному житті, та різним героям. Саме only digital-формат серіалу дозволив намповною мірою розкрити усі ті теми, про які досі не прийнято і незручно говорити на загал, і показувати життя з різних сторін. Ми з командою віримо, що будь-яка історія має право бути розказаною, тим паче, якщо сюжет бере свій початок з реальних історій наших підлітків», − розказала Анна Ткаченко, головна продюсерка серіалу, керівниця 1+1 Digital.

«Від ідеї до її реалізації минуло 2 роки. І ми з командою 1+1 Digital Studios надзвичайно пишаємось, що змогли створити серіал, який буде чесним, відвертим і вперше розповість про покоління Z у середовищі, де молодь намагається донести свій світогляд та своє слово. Віримо, що глядач відчує щирість нашої історії, впізнає себе, можливо, переосмислить якісь речі й точно полюбить героїв «Секс, Інста і ЗНО», − поділилася Ірина Никончук, авторка ідеї серіалу та керівниця 1+1 Digital Studios.

Допрем’єрний показ відвідали представники медіаринку, співробітники 1+1 media, журналісти, зірки, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Серіал вже доступний на 1+1 video. Вартість перегляду всіх 12 серій «Секс, Інста і ЗНО» складає 79 грн.

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Фото: 1+1 media

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