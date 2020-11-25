МедиатусовкаСериалы

Команда 1+1 Digital Studios презентувала свій перший серіал (ФОТО)

от Telekritika
От Telekritika 792
Главная Медиатусовка Команда 1+1 Digital Studios презентувала свій перший серіал (ФОТО)

24 листопада у столичному кінотеатрі «Оскар» відбувся допрем’єрний показ «Секс, Інста і ЗНО».

Серіал «Секс, Інста і ЗНО», створений ексклюзивно для платформи 1+1 video. 12-серійна teen-dramedy розповідає про життя вінницьких школярів, які дорослішають в українських реаліях – закохуються, дружать і ворогують, переживають перші труднощі, шукають спільну мову з батьками – і з собою. І паралельно з цим готуються до ЗНО.

Над створенням серіалу працювала шоуранерка проєкту Ірина Никончук та команда 1+1 Digital Studios разом з режисером Антоніо Лукічем та сценаристами Євгенією Бабенко і Павлом Остріковим.

Основний каст – це молоді актори. Головні ролі в серіалі зіграли студенти перших курсів КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого та КНУКіМ, над підбором яких працювала кастинг-директор Алла Самойленко.

Творча команда серіалу

На екрані також з’являються актори: Ірма Вітовська, Наталія Васько, Ірина Веренич-Островська, Ольга Сафронова та Євгеній Бушмакін.

Для музичного оформлення серіалу залучили музичного супервайзера, яким став Сергій Вовк, співзасновник лейблу Thousand Kisses Place. Головний трек для «Секс, Інста і ЗНО» − пісню ZNO створив гурт «Вагоновожатые».

Розкриваючи тематику підліткових проблем та проводячи фокус-групи на етапі розробки сценарію, для вірогідності сцен, команда серіалу заручилась допомогою психологів та сексологів: Ольги Протасової та Юлії Ярмоленко.

На допрем’єрному показі серіалу, який відбувся 24 листопада у столичному кінотеатрі «Оскар», члени творчої групи поділилися з гостями своїми думками щодо створення та перспектив проєкту.

«Секс, Інста і ЗНО» – це та історія, про яку не розкажуть на ТБ, це історія, де є місце різним життєвим обставинам, які відбуваються з нами у реальному житті, та різним героям. Саме only digital-формат серіалу дозволив намповною мірою розкрити усі ті теми, про які досі не прийнято і незручно говорити на загал, і показувати життя з різних сторін. Ми з командою віримо, що будь-яка історія має право бути розказаною, тим паче, якщо сюжет бере свій початок з реальних історій наших підлітків», − розказала Анна Ткаченко, головна продюсерка серіалу, керівниця 1+1 Digital.

Творча команда проєкту

«Від ідеї до її реалізації минуло 2 роки. І ми з командою 1+1 Digital Studios надзвичайно пишаємось, що змогли створити серіал, який буде чесним, відвертим і вперше розповість про покоління Z у середовищі, де молодь намагається донести свій світогляд та своє слово. Віримо, що глядач відчує щирість нашої історії, впізнає себе,  можливо, переосмислить якісь речі й точно полюбить героїв «Секс, Інста і ЗНО», − поділилася Ірина Никончук, авторка ідеї серіалу та керівниця 1+1 Digital Studios.

Допрем’єрний показ відвідали представники медіаринку, співробітники 1+1 media, журналісти, зірки, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Олександр і Анна Ткаченки

Єгор Гордєєв

Марія Полякова

Олександр Попов

Дмитро Панасюк, Данило Щестюк, Анна Ткаченко, Дмитро Жук

Ірина Кудашова

 

Богдан Осадчук

Під час показу серіалу

Серіал вже доступний на 1+1 video. Вартість перегляду всіх 12 серій «Секс, Інста і ЗНО» складає 79 грн.

Читайте також:

Олександра Кузьміна, «Секс, Інста і ЗНО»: «Цей серіал розкриває ледь не усі підліткові проблеми»
Олександр Яценко,«СЕКС, ІНСТА І ЗНО»: «У нашому серіалі – все правдиво»
Григорій Наумов, «Секс, Інста і ЗНО»: «У серіалі підіймаються теми, про які давно варто поговорити»

Фото: 1+1 media

Підписуйтесь на «Телекритику» у Telegram та Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Кошевой и Яма снимутся в сериале «Великі Вуйки....

30.10.2020

Премьеру «Козаков» на ICTV посмотрели более 2 млн...

18.11.2020

Михаил Кукуюк о роли в «Козаках…»: «Пришлось выучить...

18.11.2020

FILM.UA приступила к съемке сериала «Скажи мне правду»

29.10.2020

СТБ подготовил премьеру мелодрамы «Продается дом с собакой»

05.11.2020

Сериалы ноября: «Бортпроводница», «Лунная база 8» и «Индустрия»

05.11.2020

Команда 1+1 Digital Studios представила реліз головного треку...

16.11.2020

Леонора Пащенко о драме «Морская академия»: «Захотелось рассказать...

12.11.2020

Сериал «Козаки. Абсолютно брехлива історія» покажут в кинотеатрах

23.11.2020

Megogo показал премьеру тревел-сериала «Велике коло» (фоторепортаж)

29.10.2020
Avatar