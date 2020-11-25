Docudays UA выпустил 6-й каталог украинской документалистики

Электронный каталог украинской документалистики продолжает пятилетний проект команды Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA и Госкино Украины, пишут на сайте Docudays.

Проект призван популяризировать украинскую документалистику в мире и поддержать представителей киносообщества в поиске финансовой помощи, возможностей копродукции и дистрибьюторов.

Как и в предыдущие годы, но уже в онлайн-формате, 6-й выпуск каталога включает информацию о документальных фильмах и проектах на стадии производства. Отныне электронный каталог будет двуязычным — на английском и украинском языках.

Сейчас каталог представляет 60 фильмов и кинопроектов, более 120 специалистов, и более 60 украинских компаний. Детализированная система поиска позволяет искать информацию о фильме в соответствии с годом релиза, темы, а также стадии производства — независимо от того, завершена лента или находится на этапе разработки или продакшена.

Кроме того, в каталоге представлена ​​информация про компании и институты киноиндустрии, а также профайлы кинопрофессионалов: режиссеров, продюсеров, операторов и тому подобное.

Информация в электронном каталоге будет собираться и обновляться в течение года. Заявки будут приниматься в несколько кругов. Последующие обновления 6-го выпуска каталога проходить в 2021 году по следующему графику:

Первый круг: в первый круг обновлений 6-го каталога войдут проекты, отобранные из среды заявок, поданных в 1 декабря 2020 включительно. Обновления будут опубликованы в феврале 2021-го;

Второй круг: во второй круг обновлений 6-го каталога войдут проекты, отобранные из заявок, поданных после 1 декабря 2020 года и до 3 марта 2021 года. Обновления будут опубликованы в мае 2021-го.

Проекты, представленные после 3 марта и до 2 августа 2021 включительно рассматриваться к участию в 7-м выпуске каталога.

Напомним, в мае 2020-го 17 Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA объявил победителей.

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Фото: Docudays

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