Суд добавил новых обвиняемых по делу Хашогги

24 ноября турецкий суд добавил в подозреваемые шестерых саудовских чиновников, обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Об этом пишет Reuters.

В обвинительном заключении вице-консул и атташе обвиняются в «умышленном убийстве с чудовищным умыслом». Четверо других, также граждан Саудовской Аравии, были обвинены в уничтожении, сокрытии или фальсификации улик.

Суд заслушал показания активиста египетской оппозиции Аймана Нура, друга Хашогги, прежде чем отложить дело до 4 марта и продлить процесс, благодаря которому убийство Хашогги оставалось в поле зрения общественности и еще больше обострило отношения между Турцией и Саудовской Аравией.

Напомним, что 2 октября 2018 года Джамаль Хашогги, который был резидентом США, пришел в консульство Саудовской Аравии в Анкаре, чтобы забрать документы, которые позволили бы ему вступить в брак. Больше журналиста живым никто не видел. Также турецкой прокуратуре известно, что в тот же день в консульстве с Хашогги должны были встретиться лица, работавшие в офисе наследного принца. А еще установлен такой факт: в Анкару в тот же день из Саудовской Аравии прибыли судебный врач, сотрудники разведки и службы безопасности. Турецкие власти официально заявляют, что журналист подвергался пыткам, а впоследствии был жестоко убит.

ЦРУ и некоторые западные страны считают, что убийство заказал принц Мохаммед, что отрицают саудовские чиновники.

3 июля в Турции начался суд над чиновниками Саудовской Аравии, которые обвиняются в убийстве журналиста.

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Фото: Showtine

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