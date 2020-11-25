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Сериал «Секс, Інста і ЗНО» стал доступен на 1+1 video

от Telekritika
От Telekritika 367
Главная Диджитал Сериал «Секс, Інста і ЗНО» стал доступен на 1+1 video

Стоимость просмотра 12 серий составляет 79 грн.

25 ноября на 1+1 video стартует первый в Украине молодежный digital-сериал «Секс, Інста і ЗНО». Сериал можно приобрести на сайте платформы и посмотреть сразу все 12 серий сезона. Об этом сообщает пресс-служба 1+1 media.

Сериал, созданный эксклюзивно для платформы 1+1 video, честно, без цензуры и шаблонов показывает, чем на самом деле живет поколение Z. 12-серийная teen-dramedy рассказывает о жизни винницких школьников, которые взрослеют в украинских реалиях – влюбляются, дружат и враждуют, переживают первые трудности, ищут общий язык с родителями и с собой. И параллельно с этим готовятся к ВНО.

Над созданием сериала работала шоуранер проекта Ирина Никончук и команда 1+1 Digital Studios вместе с режиссером Антонио Лукичом и сценаристами Евгенией Бабенко и Павлом Остриковым.

Основной каст — это новое актерское поколение украинского кино. Главные роли в сериале сыграли студенты первых курсов КНУТКиТ им. Карпенко-Карого и КНУКиИ, над подбором которых работала кастинг-директор Алла Самойленко. На экране также появляются известные актеры – Ирма Витовская, Наталья Васько, Ирина Веренич-Островская, Ольга Сафронова и Евгений Бушмакин.

Впервые в украинской киноиндустрии для музыкального оформления сериала задействовали музыкального супервайзера, которым стал Сергей Вовк, соучредитель лейбла Thousand Kisses Place. Главный трек для сериала — песню «ZNO» — создала группа «Вагоновожатые».

Сериал уже доступен на 1+1 video. Стоимость просмотра всех 12 серий составляет 79 грн.

Напомним, 1+1 Digital подписал меморандум о сотрудничестве с Teenergizer. Специалисты международного молодежного проекта окажут бесплатные психологические консультации зрителям сериала «Секс, Інста і ЗНО».

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Фото: 1+1 media

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