НовостиСМИ

76 украинских журналисток столкнулись с ущемлением своих прав

от Telekritika
От Telekritika 298
Главная Новости 76 украинских журналисток столкнулись с ущемлением своих прав

Данные мониторинга Института массовой информации.

С начала 2020 года 76 журналисток столкнулись с ущемлением своих профессиональных прав в Украине с начала этого года. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного мониторинга Института массовой информации «Барометр свободы слова».

К журналисткам преимущественно применялась физическая агрессия: им угрожали, били, мешали, портили имущество. Среди других притеснений – ограничение доступа к публичной информации, цензура и слежка.

Всего, по данным ИМИ, с начала года 167 медийщиков пострадали в результате нарушений свободы слова.

Напомним, по данным ИМИ, за 10 месяцев 2020 года в Украине зафиксировано 184 нарушения свободы слова.

Читайте также:

Задержанных в Минске журналистов могут осудить
Белорусская ассоциация журналистов призвала медийщиков подумать о своей безопасности
В Беларуси массово задерживают журналистов
Журналист программы «Схемы» обнаружил у себя дома признаки прослушки

Фото: unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Сайт Liga.net включил дополнительные меры безопасности

02.11.2020

Литва может запретить «РТР-Планету» из-за программы «60 минут»

30.10.2020

Телеканал «2+2» покажет матч «Динамо» — «Шахтер»

06.11.2020

Съемки фильма Uncharted завершены

30.10.2020

СТБ покажет мелодраму «Второй шанс на первую любовь»

13.11.2020

Объявлен новый состав правления и набсовета Украинской киноакадемии

28.10.2020

СТБ подготовил премьеру мелодрамы «Продается дом с собакой»

05.11.2020

Телеканал «ПлюсПлюс» покажет мировую премьеру мультсериала «Храбрые Зайцы»

19.11.2020

Setanta Sports эксклюзивно будет транслировать Бундеслигу в Украине

27.10.2020

Канал «Украина» покажет премьеру фильма «Разменная монета»

19.11.2020
Avatar