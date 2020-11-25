76 украинских журналисток столкнулись с ущемлением своих прав

С начала 2020 года 76 журналисток столкнулись с ущемлением своих профессиональных прав в Украине с начала этого года. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного мониторинга Института массовой информации «Барометр свободы слова».

К журналисткам преимущественно применялась физическая агрессия: им угрожали, били, мешали, портили имущество. Среди других притеснений – ограничение доступа к публичной информации, цензура и слежка.

Всего, по данным ИМИ, с начала года 167 медийщиков пострадали в результате нарушений свободы слова.

Напомним, по данным ИМИ, за 10 месяцев 2020 года в Украине зафиксировано 184 нарушения свободы слова.

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Фото: unsplash

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