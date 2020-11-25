«Интер» покажет новый сезон сериала «Детектив Ренуар»

В воскресенье, 29 ноября, в 16:50 телеканал «Интер» покажет финальные эпизоды третьего сезона французского сериала «Детектив Ренуар». Однако уже в 19:00 зрители увидят две премьерные серии четвертого сезона, в котором главной героине придется защищать репутацию в суде и заново выстраивать отношения с близким человеком. Об этом сообщает пресс-служба канала.

Это не все проблемы, с которыми героиня столкнется в новом сезоне. Одно из расследований приведет Кандис на ее родину. Она обнаружит, что к серии убийств причастен ее родной человек. Разбираться в запутанном деле придется без поддержки коллег: отношения с майором Дэвидом Кановасом не ладятся, а заместитель, капитан Антуан Дюма, уходит из отдела, выбрав более престижную должность.

Одним из сюрпризов для телезрителей станет появление матери Кандис Ренуар – Магды Мюллер. Ее роль сыграла актриса Фанни Коттенсон. Исполнительница главной роли Сесиль Буа называет фигуру матери «худшим, что можно представить»: «Мне потребовалось некоторое время, чтобы принять этого персонажа. Ведь Магда часто несправедлива к Кандис, которой и без того придется многое пережить в новом сезоне. Но, возможно, именно это и делает действие столь захватывающим».

Напомним, «Интер» начал показ сериала «Детектив Ренуар» в октябре.

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Фото: «Интер»

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