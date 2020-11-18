1+1 Digital подписал меморандум о сотрудничестве с Teenergizer

Отсутствие полового воспитания, абьюз, буллинг, вопросы самоидентификации — это лишь несколько примеров проблем, актуальных для современной молодежи. Однако просто показать их на экране – недостаточно, надо помогать найти выход. Поэтому творческая команда 1+1 Digital объединила усилия с БО «Объединение подростков и молодежи Teenergizer» и уже вскоре предложит инновационное решение для зрителей сериала «Секс, Інста і ЗНО». Об этом сообщает пресс-служба 1+1 media.

Благодаря разработке команды 1+1 video в отдельных сценах на экране отображается кликабельна «Активная карта», которая будет вести на страницу для онлайн-консультаций официального сайта Teenergizer. Там зрители сериала, если у них есть такая потребность, получат конфиденциально и бесплатно советы специалистов относительно деликатных вопросов. Консультации будут проводить профессиональные психологи или консультанты-советники, которые прошли обучение по специальной системе. Подход «равный-равному» позволяет подросткам, которые обращаются за помощью, быть более открытыми и не иметь барьеров в получении ответов на вопросы, которые их волнуют.

«Секс, Інста і ЗНО» — это та история, где тысячи подростков узнают себя или своего друга, увидят сходство со своей историей или поймут, что так, как в сюжете — никогда не сделают. Мы не можем предсказать реакцию, но наша команда уверена, что честность и открытость этой истории не смогут оставить равнодушным, потому что true story happens. Радует, что наши ценности и видение разделяют в Teenergizer, и благодарны, что организация станет тем местом, где голос поколения Z не просто услышат, а смогут помочь и поддержать», — комментирует Анна Ткаченко, директор 1+1 Digital, главный продюсер сериала.

«Мы знаем множество историй, когда подросткам трудно кому-то рассказать о своей проблеме или не у кого спросить совета. К сожалению, это приводит к негативным последствиям, а часто помочь могла всего лишь искренняя и честная беседа. Мы рады, что темы сексуальных отношений, ментального здоровья, подростковой психологии – всего, о чем мы пытаемся говорить громче – наконец будут показаны в отечественном сериале. Сотрудничество с командой 1+1 Digital Studios является для нас еще одним шагом к воплощению нашей миссии – помогать подросткам и создавать мир, где нет места дискриминации прав и где мы открыто можем говорить о том, что нас волнует», — говорит Яна Панфилова, председатель правления БО «Объединение подростков и молодежи Teenergizer».

Напомним, по мнению актера Андрея Косенко, сериал «Секс, Інста і ЗНО» поможет зрителям посмотреть на себя со стороны.

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Фото: 1+1 media

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