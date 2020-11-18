Стриминговый сервис Netflix продлил на второй сезон сериал «Космические силы» (Space Force). Главную роль в шоу играет звезда комедийного сериала «Офис» Стив Карелл. Производство комедии перенесут из Лос-Анджелеса в Ванкувер, чтобы сократить расходы. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Продюсеры планируют начать съемки продолжения в Канаде весной 2021 года.

Кроме того, у сериала появится второй шоураннер. Первым сезоном занимался один из создателей американского «Офиса» Грег Дэниэлс. Во втором ему будет помогать постоянный соавтор Норм Хискок, работавший над «Бруклином 9-9» и «Землянами». Съемки продолжения планируют начать весной 2021 года.

Сериал «Космические силы» вышел в мае 2020 года – он вдохновлен решением Дональда Трампа в 2018 году создать еще одно подразделение вооруженных сил США — космическое. По сюжету шоу, его возглавляет генерал Марк Нэйрд, мечтающий о карьере в авиации, но вместо этого вынужденный работать с новичками в неизведанном поле. Ему поручают сразу несколько задач. Во-первых, вернуть присутствие американцев на Луну. А во-вторых, добиться полного доминирования в космосе.

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Фото: постер

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