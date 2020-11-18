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Премьеру «Козаков» на ICTV посмотрели более 2 млн украинцев

от Telekritika
От Telekritika 1101
Главная Новости Премьеру «Козаков» на ICTV посмотрели более 2 млн украинцев

Телеканал покажет еще 10 серий.

17 ноября на телеканале ICTV состоялась премьера приключенческого сериала «Козаки. Абсолютно брехлива історія». Две серии ленты собрали у экранов более 2,5 украинцев, сообщает пресс-служба телеканала.

«Две серии ленты стали самым рейтинговым продуктом дня на украинском ТВ, собрав среднюю долю 11,67 по ЦА 18-54 (50+). Таким образом сериал уверенно завоевал лидерство в слоте. Масштабный сериал о временах казачества просмотрели 2 586 542 зрителей (ЦА: 4+ вся Украина)», — сообщает телеканал.

«Козаки. Абсолютно брехлива історія» – 12-серийная приключенческая комедия, снятая студией IQ Production при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины. Лента рассказывает о приключениях парня Ивана и казаков, любви, дружбе и украденных драгоценностях.

Продолжение сериала – сегодня в 21:30 на ICTV.

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Фото: ICTV

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