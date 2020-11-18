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Канал «Украина» покажет премьеру сериала «Мавки»

от Telekritika
От Telekritika 768
Главная Новости Канал «Украина» покажет премьеру сериала «Мавки»

Производством фильма занимались канал «Украина» и кинокомпания Star Media.

В понедельник, 23 ноября, в 21:00 на телеканале «Украина» состоится премьера первых серий 16-серийной детективной мелодрамы «Мавки». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

В центре истории – небольшой городок  Мавки, на стажировку в управление полиции которого присылают практиканта Киру Задорожнюю. Роль стажера исполнила актриса Алина Ланина.

«Кира ведет себя, как типичная столичная штучка с жестким характером. По правилам, она должна сначала пройти практику и только после этого у нее появляется право заниматься собственными расследованиями. Однако моя героиня не из тех, кто будет чего-то ждать – она сразу берется за свое дело», – говорит актриса.

Роли в картине исполнили: Елена Светлицкая, Андрей Чадов, Константин Войтенко, Яков Кучеревский, Артур Ваха и другие актеры.

Режиссер-постановщик сериала – Валерий Ибрагимов. Оператор-постановщик – Андрей Кущ-Шевалев. Продюсеры – Наталия Стрибук, Ирина Черняк, Виктория Корогод, Алексей Терентьев, Влад Ряшин. Производством фильма занимались канал «Украина» и кинокомпания Star Media. Съемки детектива проходили в Киеве и Киевской области в 2019 году.

Напомним, канал «Украина» покажет премьеру фильма «Семейный портрет».

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Фото: «Украина»

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