ДиджиталНовости

Twitter внедряет новую функцию

от Telekritika
От Telekritika 738
Главная Диджитал Twitter внедряет новую функцию

Твиты исчезают через сутки.

Twitter внедряет функцию, аналогичную Instagram Stories и Snapchat, где пользователи могут делиться сообщениями, которые исчезают в течение 24 часов. Об этом пишет Independent.

Пользователи могут размещать тексты, постить реакцию на твиты, добавляя сам твит, загружать фотографии или видео. Также есть возможность добавить фон и текст к своим сторис.

Компания заявляет, что новая функция призвана помочь пользователям чувствовать себя более комфортно.

Напомним, недавно главой службы безопасности Twitter стал известный хакер Пейтер Затко.

Читайте также:

Facebook и Twitter заблокировали украинца, который собирал компромат на Байдена
В Азербайджане заблокировали доступ к Facebook, YouTube, Twitter и другим сетям
Twitter добавит больше контекста в функционал «трендов»

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Украинским кинотеатрам разрешили работать в «красной» зоне —...

26.10.2020

Объявлены короткие списки премии «Высокие стандарты журналистики-2020»

09.11.2020

Литва может запретить «РТР-Планету» из-за программы «60 минут»

30.10.2020

PornHub запустил сериал о сексуальном образовании

30.10.2020

Роланд Мишко ««Секс, Інста і ЗНО» – это...

26.10.2020

SES будет сотрудничать с Gilat и ST Engineering...

06.11.2020

Zoom поможет пользователям отбиваться от троллей

17.11.2020

В Беларуси продолжают арестовывать журналистов

11.11.2020

На Донбассе журналиста избили битой

03.11.2020

Александр Яценко, «СЕКС, ІНСТА І ЗНО»: «В нашем...

06.11.2020
Avatar