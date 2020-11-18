Twitter внедряет новую функцию

Twitter внедряет функцию, аналогичную Instagram Stories и Snapchat, где пользователи могут делиться сообщениями, которые исчезают в течение 24 часов. Об этом пишет Independent.
Пользователи могут размещать тексты, постить реакцию на твиты, добавляя сам твит, загружать фотографии или видео. Также есть возможность добавить фон и текст к своим сторис.
Компания заявляет, что новая функция призвана помочь пользователям чувствовать себя более комфортно.
Напомним, недавно главой службы безопасности Twitter стал известный хакер Пейтер Затко.
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Фото: Unsplash
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