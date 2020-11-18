:КиноКульт Фест пройдет онлайн

В пятницу, 20 ноября, стартует третий :КиноКульт Фест. На сайте :КиноКульт зрители увидят 18 украинских короткометражных фильмов. Об этом сообщает пресс-служба «Суспільного».

«Наш небольшой, но гордый фестиваль также адаптируется к новой реальности и переходит в онлайн. В этом году имеем только одну, но самую важную программу – национальный конкурс «Культ завтрашнего дня», победителей которого выберут зрители. Подборка украинского короткого метра – то, что надо в сложный для индустрии и культурной сферы период. В конце концов, украинского кино много не бывает, а из маленькой формы вырастают будущие культовые триумфаторы мировых кинофестивалей», — отметил исполнительный продюсер «UA Культура» Лукьян Галкин.

Кинофестиваль продлится восемь дней. На сайте зрители будут голосовать за лучшие ленты. После завершения события, 28 ноября, объявят победителей.

«Собрали украинский короткий метр, который чаще всего обсуждали в 2020 году. Каждый из этих фильмов заслуживает зрительскую любовь, а в недалеком будущем – и культовый статус», — рассказал программный координатор фестиваля :КиноКульт Юрий Самусенко.

Программа фестиваля :КиноКульт

«Колообіг», реж. Олексій Радинський ;

; «Врятуйте мене, лікарю!», реж. Дмитро Грешко ;

; «Сурогат», реж. Стас Сантімов ;

; «Вигаданий пейзаж», реж. Микита Лиськов ;

; «Сама собі тут», реж. Анна Дудко ;

; «Я, Робот», реж. Роман Бордун ;

; «Так мут співати», реж. Діана Горбань та Анна Ютченко ;

та ; «Килим», реж. Наталія Кісельова ;

; «2014», реж. Мирослава Трофимчук, Ганна Гладка ;

; «Альфа», реж. Олена Рубашевська ;

; «Поміж тіней» реж. Олександр Стеколенко ;

; «Чачьо», реж. Віталій Гавура ;

; «Ой!», реж. Ольга Золотарьова ;

; «Нічний швидкий», реж. Оксана та Марина Артеменко ;

; «Кегельбан», реж. Ахмеді-Ернес Сарихаліл ;

; «Течія», реж. Поліна Горобець.

Внеконкурсная программа. Победители :КиноКульт Фест-2019

«Людина з фотоапаратом», реж. Віталій Кікоть ;

; «Колір фасаду: синій», реж. Олексій Радинський.

Напомним, 26 октября стартовал конкурс в рамках программы «Створюй із Суспільним». Это открытый отбор творческих проектов для трансляции на региональных телеканалах «UA: Суспільне мовлення».

Читайте также:

Фото: «Суспільне»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!