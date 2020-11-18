Стала известна дата премьеры сериала «Великі Вуйки. Вдома краще»

30 ноября в 20:45 зрители «1+1» увидят премьеру нового сезона комедийного сериала «Великі Вуйки». Об этом сообщает пресс-служба телеканала. В новых сериях село Великі Вуйки будет превращаться в европейский курорт, ведь после прокладки дороги частный инвестор построил там отель. Но только на строительстве гостиничного комплекса дела инвестора и главных героев сериала не завершатся. Немец по имени Бергер надолго останется в Великих Вуйках, где его ждет не только удивление от неожиданных выходок гуцулов, но и нежные чувства к одной из героинь сериала.

Кроме попыток превратить Великі Вуйки в европейский курорт, у героев сериала будет немало романтических историй. Особенно зрителям придется поволноваться за будущее Ивана и его избранницы Галины, роль которой исполняет Надежда Мейхер. Они строят свою семью уже в Великих Вуйках, а столичной женщине Галине к простым сельским условиям нужно еще привыкнуть.

Стало известно, что роль иностранного инвестора в новом сезоне, который выйдет под названием «Великі Вуйки. Вдома краще», исполнил украинский актер театра и кино Сергей Сафрончик.

«На роль иностранного инвестора было несколько претендентов. Для нас было важно, чтобы у актера был акцент, который в сериале раскроет его национальность и, соответственно, характер. Сергей Сафрончик подошел по всем необходимым критериям, у него очень мощная актерская школа, и мы довольны его игрой в проекте», — рассказал креативный продюсер и актер сериала Юрий Горбунов.

Сериал «Великі Вуйки. Вдома краще» станет продолжением осенней комедийной линейки сериалов «1+1», в которую также вошел проект «СидОренко-СидорЕнко» и новый сериал «Родня». Премьера комедии «Родня» состоится уже скоро.

Напомним, роли в комедии исполнят Евгений Кошевой и Влад Яма.

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Фото: пресс-служба «1+1»

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