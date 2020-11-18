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Стала известна дата премьеры сериала «Великі Вуйки. Вдома краще»

от Telekritika
От Telekritika 865
Главная Новости Стала известна дата премьеры сериала «Великі Вуйки. Вдома краще»

Команда проекта также рассекретила имя еще одного актера.

30 ноября в 20:45 зрители «1+1» увидят премьеру нового сезона комедийного сериала «Великі Вуйки». Об этом сообщает пресс-служба телеканала. В новых сериях село Великі Вуйки будет превращаться в европейский курорт, ведь после прокладки дороги частный инвестор построил там отель. Но только на строительстве гостиничного комплекса дела инвестора и главных героев сериала не завершатся. Немец по имени Бергер надолго останется в Великих Вуйках, где его ждет не только удивление от неожиданных выходок гуцулов, но и нежные чувства к одной из героинь сериала.

Кроме попыток превратить Великі Вуйки в европейский курорт, у героев сериала будет немало романтических историй. Особенно зрителям придется поволноваться за будущее Ивана и его избранницы Галины, роль которой исполняет Надежда Мейхер. Они строят свою семью уже в Великих Вуйках, а столичной женщине Галине к простым сельским условиям нужно еще привыкнуть.

Стало известно, что роль иностранного инвестора в новом сезоне, который выйдет под названием «Великі Вуйки. Вдома краще», исполнил украинский актер театра и кино Сергей Сафрончик.

«На роль иностранного инвестора было несколько претендентов. Для нас было важно, чтобы у актера был акцент, который в сериале раскроет его национальность и, соответственно, характер. Сергей Сафрончик подошел по всем необходимым критериям, у него очень мощная актерская школа, и мы довольны его игрой в проекте», — рассказал креативный продюсер и актер сериала Юрий Горбунов.

Сериал «Великі Вуйки. Вдома краще» станет продолжением осенней комедийной линейки сериалов «1+1», в которую также вошел проект «СидОренко-СидорЕнко» и новый сериал «Родня». Премьера комедии «Родня» состоится уже скоро.

Напомним, роли в комедии исполнят Евгений Кошевой и Влад Яма.

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Фото: пресс-служба «1+1»

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