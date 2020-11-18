«UA: Перший» покажет документальные фильмы о Майдане

В субботу, 21 ноября, к седьмой годовщине Революции достоинства общественный телеканал «UA: Перший» покажет три документальных фильма. Об этом сообщает пресс-служба «Суспільного».

В 13:25 начнется показ первой части фильма «Женщины Майдана». Каждая из них оказалась на площади по разным причинам, и всех их объединила любовь к Украине: мать оказалась по другую сторону баррикад от собственного сына, жена боролась за будущее вместе с мужем, девушка нашла и потеряла свою любовь в революции. Все они рассказывают о событиях, которые навсегда изменили их жизнь и жизнь всей страны. Повторный показ состоится в 21:25.

В 19:35 телеканал покажет фильм «Капелланы». В фильме рассказана история четырех священников, каждый из которых по-своему помогает украинским бойцам на войне. Ежедневно им приходится спасать и утешать тех, кто защищает Украину. Каждый из священнослужителей рассказывает о собственном опыте и причинах, почему они решили покинуть службу в гражданской жизни и стать духовными наставниками для воинов на передовой.

В 22:25 – документальный проект «Революция достоинства. Майдан». В фильме рассказывается, с чего началась Революция Достоинства, что произошло на Майдане и какой ценой украинцы завоевали свободу.

Напомним, 18 ноября «UA: Перший» покажет расследование «Нарадча кімната». Фильм расскажет о ручном управлении ОАСК, а также о принятии решений в интересах топ-чиновников и влиятельных политиков.

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Фото: «Суспільне»

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