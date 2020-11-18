Evident Media объявил о старте продаж ТВ-рекламы на 2021 год

Компания Evident Media начинает продажи прямой ТВ-рекламы на телеканалах «Украина», НЛО TV и «Индиго TV», а также выводит на рынок новый продукт – пакет размещения телевизионной рекламы «ТвоЄ ТБ». Об этом сообщает пресс-служба компании.

«ТвоЄ ТБ» объединяет общие, познавательные, развлекательные и детские телеканалы. Женщины, которые так интересны рекламодателям, составляют ядро зрительской аудитории каналов «ТвоЄ ТБ»: 67% рекламных кампаний в 2020 году были направлены на женщин 25-65 лет. Другие телеканалы пакета «ТвоЄ ТБ», например, НЛО TV, К1, НТН и «Мега» – удовлетворяют потребности в контенте мужской аудитории зрителей, что открывает возможности для продвижения мужских брендов в эфире.

«Мы ценим тех клиентов, которые принимают решение 100% рекламного бюджета инвестировать в размещение на «ТвоЄ ТБ», и разрабатываем для них программу лояльности. Специальная мотивация для рекламодателей, которые выбирают на таких условиях пакет размещения «ТвоЄ ТБ» на месяц, – это 10%-я скидка за лояльность, которую получает клиент в соответствующем месяце размещения», – комментирует Антон Зинченко, директор Evident Media.

Специалисты по продажам и размещению ТВ-рекламы сейлз-хауса подготовили еще несколько изменений для клиентов.

Добавлена гарантированная скидка за смещение бюджетов на начало года, которой рекламодатель может воспользоваться в нужное ему время.

Более гибкой становится система классов: к существующим добавились еще два – Custom Basic и Bonus.

Для клиентов, у которых сравнительно небольшие телевизионные бюджеты, предусмотрена мотивация в формате фьючерсной скидки.

Рекламодателей, которые не размещались на ТВ с 2018 года и хотят вернуться к размещению на ТВ, ожидает так называемая специальная мотивация за re-launch продуктов и брендов, которая уже предусмотрена для клиентов «ТвоЄ ТБ».

Новые возможности открываются и для креативщиков: наценка за кобрендинг (ролик, в котором присутствуют два и больше брендов) не будет применяться.

«В 2021 году мы не видим предпосылок для значительного роста ТВ-рынка и высокой инфляции. Наш самый оптимистический прогноз потенциала роста ТВ-рынка составляет +12-15%. И он имеет шанс реализоваться, только если удастся быстро победить COVID-19, что маловероятно. Поэтому с учетом возможного и вероятного продолжения карантина, динамика роста рынка телевизионной рекламы 2021, в которую верим, составляет порядка +5-7%. Сдержанная динамика роста также обусловлена снижением ТВ-охватов молодежной аудитории, из-за чего рекламодатели драйвят бюджеты на продвижение молодежных брендов и продуктов в диджитал. Ценовые условия мы будем формировать для клиентов, исходя из сдержанного прогноза динамики ТВ-рынка. При этом хочу подчеркнуть, что мы готовы находить индивидуальные решения в партнерстве с рекламодателями, чтобы каждый кейс сотрудничества с сейлз-хаусом Evident Media основывался на релевантном ценностном предложении для клиента», – дополнил Антон Зинченко.

Evident Media предлагает подтвердить условия до 1 декабря, чтобы получить скидку для ранних сделок.

Напомним, летом топ-менеджеры Ocean Media, Evident Media, Vizeum Ukraine и «Медиа Партнерство Баинг» рассказали, что ожидает украинский рынок ТВ-рекламы в 2020 году.

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Фото: «Телекритика»

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