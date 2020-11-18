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Участники «Холостячки» неделю проведут на острове

от Telekritika
От Telekritika 645
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В радости, ревности и в слезах.

В пятницу, 20 ноября в 19:00, на СТБ выйдет пятый выпуск романтического реалити «Холостячка». Ксения Мишина пригласит участников в поход – вместе они проведут целую неделю на острове в диких условиях. Об этом сообщает пресс-служба телеканала СТБ.

К наступлению экватора проекта с каждым из участников у Ксении выстроилась своя история отношений. Но за это время не все мужчины сумели открыться и проявить себя, поэтому Холостячка предложила участникам выйти из зоны комфорта и отправиться на остров, вдали от цивилизации.

«В подобных ситуациях люди проверяются. Я хочу посмотреть, кто и как будет себя вести. Как участники будут выживать в таких условиях и разграничивать внимание между своим комфортом и женщиной, которая им нравится», – отмечает Ксения.

Эта неделя отличается от предыдущих тем, что Холостячка будет жить вместе с мужчинами на острове, находясь с ними в равных условиях. Однако ее присутствие в лагере создаст серьёзное напряжение между соперниками. Успехи некоторых участников в отношениях с Мишиной вызовут у других сумасшедшую ревность, негодование и даже слезы. А для кого-то испытания станут непосильной задачей.

Напомним, в предыдущем выпуске шоу главная героиня проекта познакомила участников со своей жизнью.

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Фото: СТБ

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