Ведущая ТСН Лидия Таран появится в новом сезоне сериала «Великі Вуйки»

30 ноября в 20:45 на состоится премьера второго сезона комедийного сериала «Великі Вуйки», актерами которого станет целый ряд украинских звезд. Тина Кароль, Влад Яма, Евгений Кошевой, Юрий Ткач и другие известные украинцы исполнят роли в новых сериях о приключениях гуцулов. В частности, стало известно, что к звездной компании присоединится и ведущая канала «1+1» Лидия Таран. Об этом пишет пресс-служба «1+1»

Какую роль воплотит на экране ведущая ТСН и куратор благотворительного проекта «Здійсни мрію» Лидия Таран, и как ее героиня повлияет на жизнь жителей Великих Вуйок, зрители узнают уже совсем скоро, в новых сериях проекта.

Также коллега Лидии Таран, корреспондент ТСН Дмитрий Фурдак появится в сериале. Дмитрий исполнит роль журналиста, который приезжает снимать сюжет о жизни в Великих Вуйках и секретах нового отеля, построенного немцем Бергером.

Напомним, в новом сезоне украиноязычной комедии село Великі Вуйки будет превращаться в европейский курорт, ведь после прокладки дороги частный инвестор построил там отель.

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Фото: пресс-служба «1+1»

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