Стала известна дата телепремьеры фильма «Заборонений» на «1+1» 

28 ноября, в День памяти жертв голодомора, в 23:20 на «1+1» состоится телепремьера украинской полнометражной ленты «Заборонений» о поэте, диссиденте, борце за независимость Украины Василии Стусе. Об этом пишет пресс-служба «1+1».

В основе сюжета — история участия Василия Стуса в диссидентском движении, его веры в Украину и любви, которая делала поэта сильнее. В частности, в фильме изображен день, который стал переломным событием в жизни Стуса и украинской интеллигенции — 4 сентября 1965 года. 27-летний поэт принял участие в первом общественном протесте против массовых политических репрессий в Советском Союзе в послевоенное время, за что был отчислен из аспирантуры Института литературы им. Т. Шевченко.

Перед стартом съемок создатели фильма ознакомились с доступными материалами о жизни поэта, общались с его родными и свидетелями событий, через которые прошел Стус.

Основные съемки «Забороненого» проходили в Киеве. В частности, локацией для реконструкции событий в кинотеатре «Украина» стало специальное помещение Дворца культуры имени Королева. А на улице Крещатик, возле арки с выходом на Лютеранскую, воссоздали момент самосожжения бывшего воина УПА, общественного деятеля Василия Макуха в знак протеста против коммунистической тоталитарной системы. Отдельные кадры были отсняты в колонии строгого режима в Березани.

На роль Василия Стуса, которую в итоге воплотил Дмитрий Ярошенко, претендовало около 50 кандидатов.

Напомним, фильм про Василия Стуса «Заборонений» вернется в кинотеатры сети «Планета кино».

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Фото: пресс-служба «1+1»

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