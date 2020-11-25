Финал «Танців з зірками-4» пройдет 29 ноября

В воскресенье, 29 ноября, зрителей телеканала «1+1» ждет финал танцевального шоу «Танці з зірками». Об этом сообщает пресс-служба «1+1».

В четырнадцатом эфире зрители узнают имя победительницы четвертого сезона шоу. В женском финале за победу соревнуются три пары: Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Юлия Санина и Дмитрий Жук.

Воскресный эфир будет посвящен Рождественским праздникам. Звездные пары исполнят три танца: первый — с которым пришли на проект, второй — яркий танцевальный номер сезона и третий — новый танец. Спецгостями эфира станут сразу несколько артистов, среди которых тренер вокального шоу «Голос країни», певец Дан Балан.

Голосование за победителей длится в течение недели, каждый желающий может поддержать своих фаворитов. Результаты зрительского голосования добавляются к результатам прошлой недели, ведь в тринадцатом прямом эфире ни одна пара не покинула проект. С одного мобильного номера можно сделать 50 звонков или отправить 50 смс, а также можно голосовать с помощью мобильного приложения 1plus1.video. В нем доступна функция «Суперголос», равная 7 смс. Каждый зритель в течение одного эфира может отдать 50 «Суперголосов» за одного участника.

Напомним, с 15 ноября прямые эфиры шоу «Танці з зірками» пройдут без гостей в зале в связи с введением «карантина выходного дня» в Украине.

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Фото: «1+1»

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