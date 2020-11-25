Темпы роста медиа-инфляции в прямой рекламе на ТВ в 2021 году снизятся

В рамках регулярной инициативы команда Kwendi Media Audit консолидировала прогнозы медиа-инфляции от экспертов рынка. Данные опроса приведены в виде среднего значения для каждого медиа с указанием минимальных и максимальных прогнозов уровня инфляции. В ноябрьском опросе Kwendi Media Audit традиционно приняли участие крупнейшие рекламные холдинги и медиа агентства Украины: Publicis Groupe Ukraine, Dentsu Aegis Network Ukraine, OM OMD Group Ukraine, razom communications, Group M, Sigma и Media Systems.

Консолидированные результаты опроса экспертов рекламного рынка

По сравнению с опросом, проведённым в августе, оценка итоговой инфляции на ТВ в 2020 году незначительно выросла для прямой рекламы — на 1 процентный пункт (минимальный прогноз участников рынка вырос с 5% до 10%). Причиной роста прогнозов инфляции может быть восстановление спроса и высокий уровень sold out во втором полугодии 2020.

Консолидированная оценка инфляции в прямой рекламе на ТВ в 2021 году незначительно снизилась с 20% до 18%. Также более осторожными стали прогнозы инфляции следующего года во всех видах размещения на радио и в наружной рекламе.

Результаты показывают, что медиарынок находится в ожидании некоторого замедления роста инфляции в медиа в 2021 году. Прогнозы даны для инфляции цен в национальной валюте.

Напомним, прошлый прогноз, проведенный в августе, показал, что в 2021 году ТВ уступит digital по темпам медиаинфляции.

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Фото: «Телекритика»

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