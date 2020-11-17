ТВТелерейтинги

Телерейтинги: новые сериалы, много кино и футбол

от Дмитрий Раевский
От Дмитрий Раевский 775
Главная ТВ Телерейтинги: новые сериалы, много кино и футбол

Премьер шоу на неделе не было, зато были новые сериалы.

«Украина запустила сериал «Шуша» и четырехсерийку «Семейный портрет». На СТБ прошла премьера телефильма «Жизнь прекрасна», а «2+2» запустил сериал «Ангелы», снятый вместе с Megogo.

Общий топ

В топе-15 СТБ и «Новый» набирают и опережают «Украину», отправляя ее на пятое место.

В топе прайма «Новый» опережает ICTV, «Мега» вылетает, а «Пиксель» появляется на последнем месте.

По дням недели разнобой – «Украина» доминирует в понедельник и вторник, «Плюсы» – в среду и воскресенье, ICTV – в четверг и субботу, СТБ – с большим отрывом берет пятницу.

Передачи всех каналов «Большой шестерки», кроме «Интера», попали в топ-10.

Таблички еженедельных топов программ и телеканалов предоставлены «Телекритике» рекламным агентством Sigmа.

Большая шестерка

ICTV

В прайме пятницы, 6 ноября, «Дизель шоу» (20:10) – начало с 12,8%/9,4% по 18-54(50+)/18-54, закончило с 14,2%/11,7% (было 13,4%/10,6%  и 16,6%/11,8% соответственно); «На троих» (23:10-03:30) – 7,6-14,1%. Политическое шоу «Свобода слова» (понедельник, 22:30) – 2,9% по обеим аудиториям (было 10,2%9,4%).

Вечерние программы будней (20:20): «Теория заговора» – 9,3%/9,5% (было 9,5%/8,8%), «Гражданская оборона» – 7,9% по обеим (было 8,8%/7,9%); «Секретный фронт» – 8,5%/6,9% (было 10,2%/8,4%), «Антизомби» – 7,9%/6,7% (было 9,1%/8,3%). Сериал «Коп из прошлого» (вторник-четверг, 21:30) – 5-8,3% (было 6,2-9,4%). Повтор сериала «Пес-3» (среда-четверг, 22:20) – 7,9-12,4%. Три части фильма «Назад в будущее»: первая (вторник, 22:30) – 8,1%/4,4%; вторая (среда, 23:20) – 10,3%/6,3%; третья (четверг, 23:40) – 11,3%/8,5%.

В субботу повторяли сериалы «Пес» и «Коп из прошлого» (06:10-18:50) – 5,5-19,3%. Дальше прошли фильмы: «Такси» (19:10) – 8,6%/8,5%; «Такси-2» (21:00) – 9,2%/8,7%; «Такси-3» (22:40) – 12%/11,2%; «Пик Данте» (00:20) – 12,1%/11,6%.

В воскресенье кинопоказ, в вечерней части которого прошли: «Такси-4» (21:20) – 9%/7,2%; «Такси-5» (23:10) – 9,5%/9,2%.

«Дизель шоу»

«1+1»

Новый выпуск седьмого сезона  «Танцев со звездами» (воскресенье, 21:00) – 14,2%/9,8% (было 16,9%/12,1%). После них фильм «Виктор Франкенштейн» (00:00) – 10%/5,6%. Дайджест «Мира наизнанку с Дмитрием Комаровым» (воскресенье, 12:00-18:20) и «Большие выпуски с Антоном Птушкиным» (09:30) – в пределах 4,5-13,6%. После чего «Украинские сенсации. Спецоперация «Любовница»» (18:20) – 7,4%/8,2% (было 5,9%/5,1%).
Днем в субботу повторы «Мира наизнанку с Дмитрием Комаровым» (10:00-15:00) собрали в пределах 4,5-9,2%. Повторы сериала «Сваты-6» (15:00-19:30) – 6,7-10,8%. Вечером в субботу «Вечерний квартал» (20:20) – 11,1%/10,8%, закончил с 9,5%/9,1%. Потом «Светская жизнь» (23:20) – 4,8-8,2% (было 5,5-9,4%).
Дневная сетка будней («ЖВЛ», «Свадьба вслепую» и «Міняю жінку») собирала 2,9-11%.  В предпрайме показатели турецкой драмы «Женщина» (17:10) – в пределах 4,7-7,2%; программа «Секретные материалы» (понедельник-пятница, 19:00) – 3,4-7,3%. Сериал «СидорЕнки-СидОренки. Ремонт отношений» (21:40, понедельник-среда) – 5,9-11,5%. В понедельник-четверг в 20:40 повтор «Сватов» – 9,5-12%.
Политическое шоу «Право на владу» (четверг, 21:50) – 5,4%/5,7% (было 4,5%/6,1%). Передача «Гроші» (понедельник, 22:50) – 4,6%/6,8% (было 5,8%/6,8%); «Дубинизмы» (понедельник, 00:00) – 2,4%/6,7% (было 6%/5,7%). «Міняю жінку-15» (вторник, 22:50) – 6,4%/6,2% (было 6,3%/5,3%). «Мир наизнанку с Дмитрием Комаровым» (среда, 22:50) – 7,8%/8,2%.
В прайме пятницы «Лига смеха» (20:40) – 8,3%/6,9% (было 8,6%/7,5%); «Вечерний квартал» (22:50) – 7,9%/6,5% (было 6,5%/6,2%).

«СидорЕнки-СидОренки. Ремонт отношений»

«Украина»

«Звездный путь» (09:30) – 4-7,6%. По будням в пределах 3,8-12,7% по аудиториям 18-54 (50+) и 18-54 повторяются «Реальная мистика» и «Агенты справедливости»; «История одного преступления» (понедельник, 14:30-17:00, 3 серии) берет 6-12,1%, сериал «Отважные» (понедельник-четверг, 17:00) – 6,6-9,4%. В пятницу в 13:30 четырехсерийка «Перевод не требуется» – 7,5-11,5%.
В вечернем прайме будней премьера сериала «Шуша» (понедельник, вторник и четверг 21:00, по 2 серии) – 6-10,3%. Вечерняя линейка ток-шоу «Говорит Украина» (20:10, понедельник-четверг) собирала в пределах 7,7-12,2% (было 7,1-12,8%). В пятницу в 17:50 «Громкое дело» – 8,2%/7,5% (было 6,1%/6,8%). В пятницу в 21:00 «Свобода слова Савика Шустера» – 4,4%/4% (было 4,2%/3,7%). В среду в 21:30 трансляция товарищеского футбольного матча Польша – Украина – 6,9%/8,2%. В субботу в то же время трансляция футбольного матча Лиги наций Германия – Украина – 6,4%/8,1%.
В субботу прошел повтор сериала «Шуша» (09:00-13:50) – 6,3-10,3%; потом четырехсерийка «Стрекоза» (13:50-19:00) – 8,2-11,6%. Программа «Главная тема» (суббота, 20:00) – 5,3%/4,8% (было 6,2% по обеим). Четырехсерийка «У причала» (23:50) – 2,2-4,8%.

«Шуша»

В воскресенье повторили телефильм «Верни мою жизнь» (09:10-13:20) – 9,8-17,3%; потом повторили четырехсерийку «О чем не расскажет река» (13:10-17:00) – 11,6-15,8%; премьера четырехсерийки «Семейный портрет» (17:10-22:10) –  в пределах 7,8-13,4%. Далее повтор телефильма «Соломоново решение» (22:10) – 4,8-10,5%.

Новый канал

 Утром и днем по будням до 19:00 шли повторы «Варьятов» (07:20), сериал «Приключения Мерлина» (вторник-четверг, 09:00), кинопоказ и прочие архивные программы – в пределах 3,1-9,5%.
В четверг «Кто сверху?» (19:00) – 9,6%/9,1% (было 13,1%/11%). В то же время в среду «Дети против звезд» – 6,7%/5,3% (было 8,9%/6%). В понедельник «Супер Топ-модель по-украински» (19:00) – 8,6%/8,1%; во вторник «Любовь на выживание» (19:00) – 10,3%/7,2% (было 7,5%/5,8%).
В пятницу фильмы: «Викинги» (19:00) – 8,1%/7,7%; «Тор» (19:00) – 10,5%/8,8%. В остальном вечерний и ночной кинопоказ будней шел с хорошими показателями – от 6,1% до 12,2%. Субботнее кино было таким: «Тор-2. Царство тьмы» (18:30) – 10,3%/8,5%; «Тор: Рагнарек» (20:50) – 13,7%/10,7%; «Сто футов» (23:30) – 9,2%/9,6%. Вечером в воскресенье прошли такие фильмы: «Капитан Марвел» (18:40) – 14%/11,8%; «Черная Пантера» (21:00) – 15%/11,9%, «Детройт» (23:50) – 7,9%/8,2%.

«Черная пантера»

СТБ

 В понедельник-четверг с утра и днем в пределах 3-12,9% собирали повторы сериалов «Комиссар Рэкс», «Слепая», «След» и шоу «Мастер Шеф. Профессионалы-2», «Холостячка».

В предпрайме понедельника-четверга реалити «Супермама» (18:10) собирает в пределах 7,2-13,1%; потом вечерняя линейка передач в 19:10: «Детектор лжи-10» – 7,3%/6,6% (было 6,9%/5,6%); «Тайны ДНК» – 8%/6,4% (было 8,7%/7,8%); «О чем молчат женщины» – 5,3%/4% (было 5,9%/4,7%); «Один за всех» – 8,6%/7,3% (было 6,7%/6,3%). В пятницу «Холостячка» (19:00) начала с 14,5%/11,8%, после перерыва на новости – 17,4%/14,7%.

В вечернем прайме премьера телефильма «Жизнь прекрасна» (понедельник-вторник, 20:10, по 2 серии с перерывом на новости) – 6-10%. В среду и четверг в то же время повтор сериала «Два полюса любви» – 4,7-11,1%. Повтор сериала «Доктор Хаус» (понедельник-четверг, 23:10) – 3,9-11,3%. В пятницу передачи «Как выйти замуж» (23:50) – 18,1%/15,1% (было 15,5%/11,9%); и «О чем молчат женщины» (01:00) – 12%/9,7% (было10,7%/5,2%).
В субботу тележурнал «Невероятная правда о звездах» (07:50) – 5,5-7,2%; повтор телефильма «Жизнь прекрасна» (10:50-13:00) – в переделах 5,8-10,8%; сериал «Отпуск в сосновом лесу» (13:00-17:00) – в переделах 7,9-10,2%. «Хата на тата-9» (17:00) – 8,3%/7,1% (было 10,1%/8%). «Мастер Шеф-10» (19:00) – 9,9%/7,6% (было 8,6%/7,6%). Потом повтор «Хати на тата-7» (23:00) – 7,4%/6,4% и повтор «Я стесняюсь своего тела-7» (01:00) – 7,2%/5,5%.

Утром в воскресенье повторы «Мастер Шефа», «Хати на тата» и «Супермамы» (08:30-19:00) – 5,4-10,8%.  Вечером программа «Следствие ведут экстрасенсы» (19:00) – 9,5%/9,4% (было 8,9%/10,9%); ток-шоу «Один за всех» (20:00) – 9,9%/10,7% (было 10%/13%); «Я стесняюсь своего тела-7» (21:10) – 7,4%/8,3% (было 7%/7,7%).

«Слепая»

«Интер»

 Дневная сетка вторника-пятницы: «Полезная программа» (10:00), сериалы «Госпожа Фазилет и ее дочери» и «Меня зовут Мелек» (11:00) и повторы докудрамы «Вещдок» (будни, 14:20-17:30) – в пределах 1,1-7,1%. В субботу в 10:00 та же «Полезная программа» – 5%/3,9%. Передача «Жди меня. Украина» (понедельник, 15:50) – 3,6%/3,8% (было 3,1%/4,8%), до нее повтор сериала «Детектив Ренуар» (10:40) – 1,7-3,8%.
Будничным вечером ток-шоу «Касается каждого» (понедельник-пятница, 18:00) прошло в пределах 4,7-9,3%; «Вещдок. Личное дело» (понедельник-четверг, 21:00) – 3,8-7,9%; «Следствие вели… с Леонидом Каневским» (22:10 + в пятницу в 23:00) – 2,9-9,1%. Политическая передача «Мир и война» (пятница, 21:00) – 1,3% по обеим (было 1,6%).

Утром в выходные: «6 соток» (08:00, суббота) – 3,3%/2,6% (было 5,8%/6%); «Удачный проект» (08:00, воскресенье) – 5,1%/3,6% (было 3,5%/2,8%); кулинарная программа «Готовим вместе» (09:00, суббота-воскресенье) – 7,6%/4,3% и 6,9%/4,7% (было 7,8%/5,7% и 6,9%/4,5% соответственно). В субботу днем кино: «Карнавальная ночь» (11:10) – 8,1%/5,3%; «Девушка с гитарой» (12:50) – 7,2%/4,6%; «Любимая женщина механика Гаврилова» (14:30) – 6,4%/4%; повтор телефильма «Увидеть океан» (16:10-20:00) – 1,7-5,5%, концерт «Место встречи» (20:30) – 5,5%/4,3%; документальный фильм «Памяти Людмилы Гурченко» (22:00) – 3,4%/2,4%; фильм «Небесные ласточки» (23:40) – 1,8%/0,9%.

В воскресенье в 10:10 тревел-шоу «Другая жизнь» с Жанной Бадоевой начало с 6,1%/3,8%, закончило с 5,8%/3,8%. Вечером документальный фильм «Армен Джигарханян. Основной инстинкт» (21:50) – 2,6%/1,8%.

«Полезная программа»

Второй эшелон

 «2+2»

Фильм «Макс Пейн» (понедельник, 16:20) – 3,2%/3,3%. Вечерняя сетка понедельника-четверга – 2,3-5,92% собирает тот же набор программ: «Затерянный мир» (17:20, вторник-пятница), новости «Спецкор» (18:10, понедельник-пятница) и программа «ДжеДАИ» (18:50); а также сериалы «Опер по вызову-3» (19:20). Премьера сериала «Ангелы» (20:30, понедельник-четверг, по две серии) – 3,4-6,3%. Сериал «Кости» (22:10-01:40) – 2,6-9,2%.
Кинопоказ в прайме пятницы-воскресенья: в пятницу фильмы «Кикбоксер» (19:20), «Кикбоксер-2. Дорога назад» (21:20) и «Кикбоксер-3. Искусство войны» (23:10) собрали в пределах 2,6-4,5%; в субботу «Водный мир» (17:50) и «Побег из Лос-Анджелеса» (20:10) дошли до 5,7%; в воскресенье «Невероятный Халк» (18:50) и «Люси» 2014 года (20:50) – до 5,5%.

ТЕТ

 По будням в 17:20 шоу «4 свадьбы» – в пределах 1,9-5,1%. В 16:20 в те же дни «Супержена» – 2,8-5,3%. В те же будни «Однажды под Полтавой» и «Папа рулит» (18:20-21:20) собрали в пределах 1,9-5,7%. В 21:10 понедельника-пятницы показали фильмы «Любовь и другие неприятности», «Как избавиться от парня за 10 дней?», «Евротур», «Жажда странствий» и «Чак и Ларри: пожарная свадеб» – 2,1-3,9%.

Итоговые новости

«ТСН-неделя» («1+1», воскресенье, 19:30) начала с 13,4%/12,4%, закончила с 13,7%/12,1%. «Факты недели. 100 минут» (ICTV, воскресенье, 18:50) – в пределах 9,1-15%. «Сегодня. Итоги с Олегом Панютой» («Украина», воскресенье, 19:00) – в пределах 9,2%/9,5%. «Подробности недели» («Интер», пятница, 20:00) – 4,5%/4,6%.

Общий итог недели

Читайте также:

Телерейтинги: «Шахтер» против «Динамо» и новые сериалы
Телерейтинги: «Коп из прошлого», «Папа рулит» и ICTV в топе
Телерейтинги: «Холостячка», «Хата на тата» и интервью с президентом
 Телерейтинги: День защитника Украины, премьеры и футбол
Телерейтинги: новые «Дети против звезд», сериалы и футбол

Фото:  СТБ, «Интер», «1+1», «Украина», Новый канал, ICTV, unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Инициатива «Чистое небо» расширяет членство

22.10.2020

На «Интере» покажут третий сезон сериала «Детектив Ренуар»

04.11.2020

Телеканал «Киев» запускает сказки для детей

22.10.2020

На сайте ИТК появился раздел о ТВ-измерениях

03.11.2020

В «Евровидении» примет участие 41 страна

26.10.2020

На канале «Наш» состоится премьера шоу «Наши линии»

03.11.2020

Канал «Украина» покажет премьеру фильма «Семейный портрет»

10.11.2020

Нацсовет направит в суд протоколы в отношении четырех...

12.11.2020

Студия «Квартал 95» снимает приключенческий сериал

11.11.2020

Премию M1 Music Awards перенесли на 2021 год

05.11.2020
Avatar