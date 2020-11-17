Телерейтинги: новые сериалы, много кино и футбол

«Украина запустила сериал «Шуша» и четырехсерийку «Семейный портрет». На СТБ прошла премьера телефильма «Жизнь прекрасна», а «2+2» запустил сериал «Ангелы», снятый вместе с Megogo.

Общий топ

В топе-15 СТБ и «Новый» набирают и опережают «Украину», отправляя ее на пятое место.

В топе прайма «Новый» опережает ICTV, «Мега» вылетает, а «Пиксель» появляется на последнем месте.

По дням недели разнобой – «Украина» доминирует в понедельник и вторник, «Плюсы» – в среду и воскресенье, ICTV – в четверг и субботу, СТБ – с большим отрывом берет пятницу.

Передачи всех каналов «Большой шестерки», кроме «Интера», попали в топ-10.

Таблички еженедельных топов программ и телеканалов предоставлены «Телекритике» рекламным агентством Sigmа.

Большая шестерка

ICTV

В прайме пятницы, 6 ноября, «Дизель шоу» (20:10) – начало с 12,8%/9,4% по 18-54(50+)/18-54, закончило с 14,2%/11,7% (было 13,4%/10,6% и 16,6%/11,8% соответственно); «На троих» (23:10-03:30) – 7,6-14,1%. Политическое шоу «Свобода слова» (понедельник, 22:30) – 2,9% по обеим аудиториям (было 10,2%9,4%).

Вечерние программы будней (20:20): «Теория заговора» – 9,3%/9,5% (было 9,5%/8,8%), «Гражданская оборона» – 7,9% по обеим (было 8,8%/7,9%); «Секретный фронт» – 8,5%/6,9% (было 10,2%/8,4%), «Антизомби» – 7,9%/6,7% (было 9,1%/8,3%). Сериал «Коп из прошлого» (вторник-четверг, 21:30) – 5-8,3% (было 6,2-9,4%). Повтор сериала «Пес-3» (среда-четверг, 22:20) – 7,9-12,4%. Три части фильма «Назад в будущее»: первая (вторник, 22:30) – 8,1%/4,4%; вторая (среда, 23:20) – 10,3%/6,3%; третья (четверг, 23:40) – 11,3%/8,5%.

В субботу повторяли сериалы «Пес» и «Коп из прошлого» (06:10-18:50) – 5,5-19,3%. Дальше прошли фильмы: «Такси» (19:10) – 8,6%/8,5%; «Такси-2» (21:00) – 9,2%/8,7%; «Такси-3» (22:40) – 12%/11,2%; «Пик Данте» (00:20) – 12,1%/11,6%.

В воскресенье кинопоказ, в вечерней части которого прошли: «Такси-4» (21:20) – 9%/7,2%; «Такси-5» (23:10) – 9,5%/9,2%.



«1+1»

Новый выпуск седьмого сезона «Танцев со звездами» (воскресенье, 21:00) – 14,2%/9,8% (было 16,9%/12,1%). После них фильм «Виктор Франкенштейн» (00:00) – 10%/5,6%. Дайджест «Мира наизнанку с Дмитрием Комаровым» (воскресенье, 12:00-18:20) и «Большие выпуски с Антоном Птушкиным» (09:30) – в пределах 4,5-13,6%. После чего «Украинские сенсации. Спецоперация «Любовница»» (18:20) – 7,4%/8,2% (было 5,9%/5,1%).

Днем в субботу повторы «Мира наизнанку с Дмитрием Комаровым» (10:00-15:00) собрали в пределах 4,5-9,2%. Повторы сериала «Сваты-6» (15:00-19:30) – 6,7-10,8%. Вечером в субботу «Вечерний квартал» (20:20) – 11,1%/10,8%, закончил с 9,5%/9,1%. Потом «Светская жизнь» (23:20) – 4,8-8,2% (было 5,5-9,4%).

Дневная сетка будней («ЖВЛ», «Свадьба вслепую» и «Міняю жінку») собирала 2,9-11%. В предпрайме показатели турецкой драмы «Женщина» (17:10) – в пределах 4,7-7,2%; программа «Секретные материалы» (понедельник-пятница, 19:00) – 3,4-7,3%. Сериал «СидорЕнки-СидОренки. Ремонт отношений» (21:40, понедельник-среда) – 5,9-11,5%. В понедельник-четверг в 20:40 повтор «Сватов» – 9,5-12%.

Политическое шоу «Право на владу» (четверг, 21:50) – 5,4%/5,7% (было 4,5%/6,1%). Передача «Гроші» (понедельник, 22:50) – 4,6%/6,8% (было 5,8%/6,8%); «Дубинизмы» (понедельник, 00:00) – 2,4%/6,7% (было 6%/5,7%). «Міняю жінку-15» (вторник, 22:50) – 6,4%/6,2% (было 6,3%/5,3%). «Мир наизнанку с Дмитрием Комаровым» (среда, 22:50) – 7,8%/8,2%.

В прайме пятницы «Лига смеха» (20:40) – 8,3%/6,9% (было 8,6%/7,5%); «Вечерний квартал» (22:50) – 7,9%/6,5% (было 6,5%/6,2%).

«Украина»

«Звездный путь» (09:30) – 4-7,6%. По будням в пределах 3,8-12,7% по аудиториям 18-54 (50+) и 18-54 повторяются «Реальная мистика» и «Агенты справедливости»; «История одного преступления» (понедельник, 14:30-17:00, 3 серии) берет 6-12,1%, сериал «Отважные» (понедельник-четверг, 17:00) – 6,6-9,4%. В пятницу в 13:30 четырехсерийка «Перевод не требуется» – 7,5-11,5%.

В вечернем прайме будней премьера сериала «Шуша» (понедельник, вторник и четверг 21:00, по 2 серии) – 6-10,3%. Вечерняя линейка ток-шоу «Говорит Украина» (20:10, понедельник-четверг) собирала в пределах 7,7-12,2% (было 7,1-12,8%). В пятницу в 17:50 «Громкое дело» – 8,2%/7,5% (было 6,1%/6,8%). В пятницу в 21:00 «Свобода слова Савика Шустера» – 4,4%/4% (было 4,2%/3,7%). В среду в 21:30 трансляция товарищеского футбольного матча Польша – Украина – 6,9%/8,2%. В субботу в то же время трансляция футбольного матча Лиги наций Германия – Украина – 6,4%/8,1%.

В субботу прошел повтор сериала «Шуша» (09:00-13:50) – 6,3-10,3%; потом четырехсерийка «Стрекоза» (13:50-19:00) – 8,2-11,6%. Программа «Главная тема» (суббота, 20:00) – 5,3%/4,8% (было 6,2% по обеим). Четырехсерийка «У причала» (23:50) – 2,2-4,8%.

В воскресенье повторили телефильм «Верни мою жизнь» (09:10-13:20) – 9,8-17,3%; потом повторили четырехсерийку «О чем не расскажет река» (13:10-17:00) – 11,6-15,8%; премьера четырехсерийки «Семейный портрет» (17:10-22:10) – в пределах 7,8-13,4%. Далее повтор телефильма «Соломоново решение» (22:10) – 4,8-10,5%.

Новый канал

Утром и днем по будням до 19:00 шли повторы «Варьятов» (07:20), сериал «Приключения Мерлина» (вторник-четверг, 09:00), кинопоказ и прочие архивные программы – в пределах 3,1-9,5%.

В четверг «Кто сверху?» (19:00) – 9,6%/9,1% (было 13,1%/11%). В то же время в среду «Дети против звезд» – 6,7%/5,3% (было 8,9%/6%). В понедельник «Супер Топ-модель по-украински» (19:00) – 8,6%/8,1%; во вторник «Любовь на выживание» (19:00) – 10,3%/7,2% (было 7,5%/5,8%).

В пятницу фильмы: «Викинги» (19:00) – 8,1%/7,7%; «Тор» (19:00) – 10,5%/8,8%. В остальном вечерний и ночной кинопоказ будней шел с хорошими показателями – от 6,1% до 12,2%. Субботнее кино было таким: «Тор-2. Царство тьмы» (18:30) – 10,3%/8,5%; «Тор: Рагнарек» (20:50) – 13,7%/10,7%; «Сто футов» (23:30) – 9,2%/9,6%. Вечером в воскресенье прошли такие фильмы: «Капитан Марвел» (18:40) – 14%/11,8%; «Черная Пантера» (21:00) – 15%/11,9%, «Детройт» (23:50) – 7,9%/8,2%.

СТБ

В понедельник-четверг с утра и днем в пределах 3-12,9% собирали повторы сериалов «Комиссар Рэкс», «Слепая», «След» и шоу «Мастер Шеф. Профессионалы-2», «Холостячка».

В предпрайме понедельника-четверга реалити «Супермама» (18:10) собирает в пределах 7,2-13,1%; потом вечерняя линейка передач в 19:10: «Детектор лжи-10» – 7,3%/6,6% (было 6,9%/5,6%); «Тайны ДНК» – 8%/6,4% (было 8,7%/7,8%); «О чем молчат женщины» – 5,3%/4% (было 5,9%/4,7%); «Один за всех» – 8,6%/7,3% (было 6,7%/6,3%). В пятницу «Холостячка» (19:00) начала с 14,5%/11,8%, после перерыва на новости – 17,4%/14,7%.

В вечернем прайме премьера телефильма «Жизнь прекрасна» (понедельник-вторник, 20:10, по 2 серии с перерывом на новости) – 6-10%. В среду и четверг в то же время повтор сериала «Два полюса любви» – 4,7-11,1%. Повтор сериала «Доктор Хаус» (понедельник-четверг, 23:10) – 3,9-11,3%. В пятницу передачи «Как выйти замуж» (23:50) – 18,1%/15,1% (было 15,5%/11,9%); и «О чем молчат женщины» (01:00) – 12%/9,7% (было10,7%/5,2%).

В субботу тележурнал «Невероятная правда о звездах» (07:50) – 5,5-7,2%; повтор телефильма «Жизнь прекрасна» (10:50-13:00) – в переделах 5,8-10,8%; сериал «Отпуск в сосновом лесу» (13:00-17:00) – в переделах 7,9-10,2%. «Хата на тата-9» (17:00) – 8,3%/7,1% (было 10,1%/8%). «Мастер Шеф-10» (19:00) – 9,9%/7,6% (было 8,6%/7,6%). Потом повтор «Хати на тата-7» (23:00) – 7,4%/6,4% и повтор «Я стесняюсь своего тела-7» (01:00) – 7,2%/5,5%.

Утром в воскресенье повторы «Мастер Шефа», «Хати на тата» и «Супермамы» (08:30-19:00) – 5,4-10,8%. Вечером программа «Следствие ведут экстрасенсы» (19:00) – 9,5%/9,4% (было 8,9%/10,9%); ток-шоу «Один за всех» (20:00) – 9,9%/10,7% (было 10%/13%); «Я стесняюсь своего тела-7» (21:10) – 7,4%/8,3% (было 7%/7,7%).

«Интер»

Дневная сетка вторника-пятницы: «Полезная программа» (10:00), сериалы «Госпожа Фазилет и ее дочери» и «Меня зовут Мелек» (11:00) и повторы докудрамы «Вещдок» (будни, 14:20-17:30) – в пределах 1,1-7,1%. В субботу в 10:00 та же «Полезная программа» – 5%/3,9%. Передача «Жди меня. Украина» (понедельник, 15:50) – 3,6%/3,8% (было 3,1%/4,8%), до нее повтор сериала «Детектив Ренуар» (10:40) – 1,7-3,8%.

Будничным вечером ток-шоу «Касается каждого» (понедельник-пятница, 18:00) прошло в пределах 4,7-9,3%; «Вещдок. Личное дело» (понедельник-четверг, 21:00) – 3,8-7,9%; «Следствие вели… с Леонидом Каневским» (22:10 + в пятницу в 23:00) – 2,9-9,1%. Политическая передача «Мир и война» (пятница, 21:00) – 1,3% по обеим (было 1,6%).

Утром в выходные: «6 соток» (08:00, суббота) – 3,3%/2,6% (было 5,8%/6%); «Удачный проект» (08:00, воскресенье) – 5,1%/3,6% (было 3,5%/2,8%); кулинарная программа «Готовим вместе» (09:00, суббота-воскресенье) – 7,6%/4,3% и 6,9%/4,7% (было 7,8%/5,7% и 6,9%/4,5% соответственно). В субботу днем кино: «Карнавальная ночь» (11:10) – 8,1%/5,3%; «Девушка с гитарой» (12:50) – 7,2%/4,6%; «Любимая женщина механика Гаврилова» (14:30) – 6,4%/4%; повтор телефильма «Увидеть океан» (16:10-20:00) – 1,7-5,5%, концерт «Место встречи» (20:30) – 5,5%/4,3%; документальный фильм «Памяти Людмилы Гурченко» (22:00) – 3,4%/2,4%; фильм «Небесные ласточки» (23:40) – 1,8%/0,9%.

В воскресенье в 10:10 тревел-шоу «Другая жизнь» с Жанной Бадоевой начало с 6,1%/3,8%, закончило с 5,8%/3,8%. Вечером документальный фильм «Армен Джигарханян. Основной инстинкт» (21:50) – 2,6%/1,8%.

Второй эшелон

«2+2»

Фильм «Макс Пейн» (понедельник, 16:20) – 3,2%/3,3%. Вечерняя сетка понедельника-четверга – 2,3-5,92% собирает тот же набор программ: «Затерянный мир» (17:20, вторник-пятница), новости «Спецкор» (18:10, понедельник-пятница) и программа «ДжеДАИ» (18:50); а также сериалы «Опер по вызову-3» (19:20). Премьера сериала «Ангелы» (20:30, понедельник-четверг, по две серии) – 3,4-6,3%. Сериал «Кости» (22:10-01:40) – 2,6-9,2%.

Кинопоказ в прайме пятницы-воскресенья: в пятницу фильмы «Кикбоксер» (19:20), «Кикбоксер-2. Дорога назад» (21:20) и «Кикбоксер-3. Искусство войны» (23:10) собрали в пределах 2,6-4,5%; в субботу «Водный мир» (17:50) и «Побег из Лос-Анджелеса» (20:10) дошли до 5,7%; в воскресенье «Невероятный Халк» (18:50) и «Люси» 2014 года (20:50) – до 5,5%.



ТЕТ

По будням в 17:20 шоу «4 свадьбы» – в пределах 1,9-5,1%. В 16:20 в те же дни «Супержена» – 2,8-5,3%. В те же будни «Однажды под Полтавой» и «Папа рулит» (18:20-21:20) собрали в пределах 1,9-5,7%. В 21:10 понедельника-пятницы показали фильмы «Любовь и другие неприятности», «Как избавиться от парня за 10 дней?», «Евротур», «Жажда странствий» и «Чак и Ларри: пожарная свадеб» – 2,1-3,9%.

Итоговые новости

«ТСН-неделя» («1+1», воскресенье, 19:30) начала с 13,4%/12,4%, закончила с 13,7%/12,1%. «Факты недели. 100 минут» (ICTV, воскресенье, 18:50) – в пределах 9,1-15%. «Сегодня. Итоги с Олегом Панютой» («Украина», воскресенье, 19:00) – в пределах 9,2%/9,5%. «Подробности недели» («Интер», пятница, 20:00) – 4,5%/4,6%.

Общий итог недели

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Фото: СТБ, «Интер», «1+1», «Украина», Новый канал, ICTV, unsplash

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